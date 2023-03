Na Balkáně zadrželi kryptoměnového bosse. Utekl kvůli podvodu za miliardy

„Bývalý ‚král kryptoměn‘, který stojí za ztrátami přes 40 miliard dolarů, byl zatčen na podgorickém letišti s falešnými doklady. Zatykač na něj vydala Jižní Korea, USA a Singapur,“ napsal Adžić s tím, že Kwon patří k nejhledanějším osobám na světě.

Kwon a jeho singapurská společnost Terrraform Labs vytvořili tokeny terraUSD a luna, které loni v květnu zkrachovaly. Kwon a Terrraform Labs podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů (skoro 892 miliard Kč).

Jihokorejská policie podle agentury Reuters potvrdila, že v Černé Hoře byl nejspíše zatčen podezřelý To Kwon a s ním ještě jedna další osoba. Černohorské ministerstvo vnitra v prohlášení sdělilo, že dva lidé byli zatčeni poté, co se pokusili nastoupit do letadla směřujícího z Podgorice do Dubaje s falešnými pasy, které měly být vydány Belgií a Kostarikou.

V prosinci jihokorejské úřady uvedly, že se Kwon nachází v Srbsku, které nemá s Jižní Koreou uzavřenou smlouvu o vydávání, ale v minulosti obě země s takovými žádostmi podle Evropské úmluvy o vydávání souhlasily. Srbsko je sousedním státem Černé Hory. Kwon dříve popřel, že by se skrýval, ale nesdělil, kde se nachází.