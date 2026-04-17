Šéf ICE Lyons skončí ve funkci, kritizovali ho za smrt Američanů

  6:55
Úřadující šéf amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons na konci května opustí funkci. Podle agentury Reuters o odchodu muže spojovaného se široce kritizovanými zásahy proti přistěhovalcům informoval ve čtvrtek ministr pro vnitřní bezpečnost Markwayne Mullin.Úřad spadající pod Mullinovo ministerstvo čelil kritice za nevybíravé zásahy proti imigrantům i dalším obyvatelům USA.
Šéf ICE Todd Lyons. (9. dubna 2026)

Šéf ICE Todd Lyons. (9. dubna 2026)

Šéf ICE Todd Lyons obklopen rodiči obětí trestných činů spáchaných nelegálními...
Dívka pláče u památníku Alexe Prettiho zastřeleného imigračními agenty v...
Protest proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu. (21. ledna 2026)
Muž v Hendersonu v Nevadě drží fotografii během vigilie za Alexe Prettiho,...
Celonárodní protesty vyvolala lednová smrt 37leté Američanky a obyvatelky Minneapolisu Renee Goodové, kterou v jejím automobilu zastřelil agent ICE.

Kritici imigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa poukazují na to, že agenti ICE terorizovali místní komunity, rozdělovali rodiny a překračovali rámec toho, co vláda původně popisovala jako snahu zaměřit se na násilné zločince. Trump hájil počínání ICE s tím, že tvrdé zásahy jsou podle něho nutné ke snížení kriminality a počtu imigrantů v zemi.

Střelba v sebeobraně? Videa z incidentu v Minneapolisu ukazují něco jiného

Lyons podle vyjádření ministra skončí v úřadu 31. května a přesune se do soukromého sektoru. V ICE působí od roku 2007 a do vedoucí funkce jej vybral přímo Trump. Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová odcházejícího šéfa ICE označila za „velkého patriota, který učinil naši zemi bezpečnější“.

„Přejeme mu štěstí při jeho nové příležitosti v soukromém sektoru,“ uvedl podle agentury AP Mullin.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Šéf ICE Lyons skončí ve funkci, kritizovali ho za smrt Američanů

Šéf ICE Todd Lyons. (9. dubna 2026)

Úřadující šéf amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons na konci května opustí funkci. Podle agentury Reuters o odchodu muže spojovaného se široce kritizovanými zásahy proti přistěhovalcům...

17. dubna 2026  6:55

Politická kariéra Vaňkové: od začátků s Blažkem přes kauzy až po náplavku

Brněnskou primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS).

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) zanechala v politice i mezi obyvateli města nesmazatelnou stopu. Na podzim ve funkci po osmi letech skončí, protože se ze zdravotních důvodů rozhodla...

17. dubna 2026  6:30

Izrael pokračoval v ostřelování jižního Libanonu i po začátku příměří

Kouř a prach stoupají v Libanonu jak je vidět z izraelsko-libanonské hranice....

Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku příměří, uvedla podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh uvedlo, že v reakci na izraelské útoky...

17. dubna 2026,  aktualizováno  6:08

Schillerová s Tejcem představí nová zjištění v bitcoinové kauze

Ministryně financí Alena Schillerová

Ministerstvo financí svolalo na páteční ráno tiskovou konferenci. Tématem mají být nová zjištění v souvislosti s přijetím a dražbou kryptoměny za vlády Petra Fialy. Kvůli přijetí miliardového daru v...

17. dubna 2026

V Dozimetru pokračuje výpověď exporadce Pospíšila, dříve zmínil kryptované telefony

U soudu v kauze Dozimetr svědčí Jiří Fremr. (13. dubna 2026)

V pátek bude u obvodního soudu pro Prahu 9 pokračovat výslech Jiřího Fremra v kauze Dozimetr. Bývalý spolupracovník současného poslance a bývalého náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP...

17. dubna 2026

Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Mladá žena okradla spícího muže na ulici v Ostravě

Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer...

17. dubna 2026  5:31

Policista v autě se přidal k vodní bitvě. Nedomyslel to s okýnkem

V Thajsku lidé masivně útočí na policajty vodními pistolemi

Když v Thajsku začnou oslavy Nového roku zvané Songkran, ulice se během chvilky promění v jedno velké vodní bojiště. Nikdo si nemůže být jistý, odkud přijde další sprcha a suché oblečení tu má velmi...

17. dubna 2026  5:30

Poslanci projednají návrh, který má usnadnit výměnu státních úředníků

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kterou opozice svolala k projednání růstu...

Poslanci budou projednávat ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy, návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Nahradí současný platný...

17. dubna 2026

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

Redaktor iDNES.cz projel nový Dvorecký most na kole. (14. dubna 2026)

Chodníky na novém Dvoreckém mostě jsou pro cyklojízdu dostatečně široké v obou směrech. Při nájezdu z podolské strany je třeba dát pozor, aby vám galuska neuvázla v tramvajových kolejích, kritický je...

17. dubna 2026  4:30

Teď se bát nemusíme, není tu inflační podhoubí, říká centrální bankéř Kubíček

Premium
Jan Kubíček, člen bankovní rady České národní banky.

Ačkoliv ceny pohonných hmot v březnu skokově vzrostly, centrální banka zatím zachovává klid. Přesto jsou bankéři ostražití a připravení zvednout sazby. „Jakmile bychom pozorovali něco, co připomíná...

17. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Opožděně, dráž a zapovězený autům. Dvorecký most mění tok dopravy

Dvorecký most, který bude spojovat břehy Prahy 4 a 5 se oficiálně otevře...

Slavnostní otevření s historickými autobusy, ale i největší změny v městské hromadné dopravě za posledních deset let. Také to Pražanům od pátku 17. dubna přinese otevření nové spojnice přes Vltavu...

17. dubna 2026

Policisté loni zastřelili šest lidí. Případů použití zbraně výrazně přibylo

Premium
ilustrační snímek

Policisté loni zastřelili při zákrocích dosud nejvyšší počet lidí – šest. A od roku 2010 narostl i počet případů, kdy policisté použijí zbraň proti pachatelům – tasili ji v 1 368 případech, v...

17. dubna 2026

