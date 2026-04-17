Celonárodní protesty vyvolala lednová smrt 37leté Američanky a obyvatelky Minneapolisu Renee Goodové, kterou v jejím automobilu zastřelil agent ICE.
Kritici imigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa poukazují na to, že agenti ICE terorizovali místní komunity, rozdělovali rodiny a překračovali rámec toho, co vláda původně popisovala jako snahu zaměřit se na násilné zločince. Trump hájil počínání ICE s tím, že tvrdé zásahy jsou podle něho nutné ke snížení kriminality a počtu imigrantů v zemi.
|
Lyons podle vyjádření ministra skončí v úřadu 31. května a přesune se do soukromého sektoru. V ICE působí od roku 2007 a do vedoucí funkce jej vybral přímo Trump. Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová odcházejícího šéfa ICE označila za „velkého patriota, který učinil naši zemi bezpečnější“.
„Přejeme mu štěstí při jeho nové příležitosti v soukromém sektoru,“ uvedl podle agentury AP Mullin.