Šéf firmy propagující eutanazii podstoupil asistovanou sebevraždu

Autor: ,
  6:28
Zakladatel společnosti Dignitas Ludwig Minelli, který dlouhá léta propagoval asistované úmrtí, v sobotu podstoupil asistovanou sebevraždu. Minelli zemřel několik dní před svými 93. narozeninami.
Ludwig Minelli v pokoji, kde jeho společnost Dignitas nabízí eutanasii....

Ludwig Minelli v pokoji, kde jeho společnost Dignitas nabízí eutanasii. (27.1.2010) | foto: Profimedia.cz

Ludwig Minelli, jehož společnost Dignitas hájila právo na eutanasii u soudu v...
Pokoj, kde společnost Dignitas Ludwiga Minelliho poskytuje eutanasii....
Ludwig Minelli, jehož společnost Dignitas hájila právo na eutanasii u soudu v...
Reportér MF DNES Jakub Pokorný (zády) v roli pacienta navštívil majitele kliniky Dignitas Ludwiga Minelliho v jeho domě.
5 fotografií

Oznámila švýcarská společnost, jejíž šéf svedl několik právních bitev o možnost dobrovolně ukončit život trpícího člověka.

„Až do samého konce života dále hledal cesty, jak pomoci lidem uplatnit jejich právo na svobodu volby a sebeurčení v jejich posledních věcech - a často je našel,“ napsala podle listu The Guardian k jeho úmrtí Dignitas. Společnost dodala, že hodlá v práci pokračovat v duchu svého zakladatele.

Někdejší novinář, z něhož se stal právník, se řadu let věnoval soudním přím o uplatňování práva ukončit život. Jeho úspěchem byl podle společnosti rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2011, který stanovil, že lidé mají právo rozhodnout o způsobu i chvíli svého úmrtí. Ve Švýcarsku je asistovaná sebevražda legální již od poloviny minulého století, Dignitas ale její možnosti rozšířila i na cizince, kteří do země přijíždějí zemřít.

Eutanazie pro děti? Spíš ani pro dospělé. Jak se k ní staví čeští politici a lékaři

Eutanazie, při níž na rozdíl od asistované sebevraždy lékař či jiný člověk umírajícímu smrtící přípravek přímo aplikuje, ve Švýcarsku legální není. Povolilo ji jen několik zemí světa, mezi nimi Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Kolumbie, Kanada a Indie.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Šéf firmy propagující eutanazii podstoupil asistovanou sebevraždu

Ludwig Minelli v pokoji, kde jeho společnost Dignitas nabízí eutanasii....

Zakladatel společnosti Dignitas Ludwig Minelli, který dlouhá léta propagoval asistované úmrtí, v sobotu podstoupil asistovanou sebevraždu. Minelli zemřel několik dní před svými 93. narozeninami.

1. prosince 2025  6:28

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

Policie dohlíží na silvestrovské oslavy v centru Prahy. (31. prosince 2023)

Od 1. prosince začne platit novela zákona o pyrotechnice, která kromě nových pravidel zavádí i přísnější dohled a postihy. Díky posílení pravomocí bude moci pokuty udělovat policie přímo na místě.

1. prosince 2025

Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády: Havlíčka, Schillerovou a Juchelku

Prezident republiky zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů v budoucí...

Prezident Petr Pavel přijme na Hradě tři kandidáty do nové vlády Andreje Babiše. Na konzultace za ním zamíří první místopředseda ANO Karel Havlíček, který má vést ministerstvo průmyslu a obchodu,...

1. prosince 2025  5:53

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

ilustrační snímek

Stres je neodmyslitelnou součástí života. V přiměřené míře může být dokonce užitečný. Aktivuje naše tělo i mysl, pomáhá nám přizpůsobit se novým situacím, čelit výzvám a podávat výkon, na kterém...

1. prosince 2025

Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne

Premium
ilustrační snímek

Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....

1. prosince 2025

Strach v předvánočním Německu. Kriminalita v nákupních centrech roste

Premium
V roce 2024 bylo zdokumentováno v německých obchodech celkem 18 276 incidentů,...

Od naší spolupracovnice v Bavorsku Průzkumy ukazují velký nárůst trestné činnosti v německých obchodech. Naznačují, že situace se letos ve srovnání s loňským rokem ještě zhoršila. Mezi roky 2023 a 2024 se počet nahlášených incidentů...

1. prosince 2025

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Ředitelství silnic a dálnic začalo s frézováním dvou dezinfekčních jam na...

Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...

1. prosince 2025

Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

Premium
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021)

Na okraji Ústí nad Orlicí ve čtvrti Hylváty stojí u trati nenápadný domek s rybníkem a sádkami. Vyhlášená rybárna Svobodových. Oficiálně dům, pozemky i rybník patří šéfovi Správy železnic Jiřímu...

1. prosince 2025

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:07

Produktivní, ale ještě je potřeba další práce, uvedl Rubio po jednání s Ukrajinci

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a tajemník ukrajinské Rady národní...

Ukrajinská a americká delegace jednaly na Floridě o návrhu podmínek pro ukončení války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie Marco Rubio označil rozhovory za velmi produktivní. Nicméně upozornil, že...

30. listopadu 2025  16:58,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.