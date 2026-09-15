Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Senátoři nevěřícně zírali: šéf FBI kvůli náboru mluvil o sexu se zvířaty

Autor: ,
  20:22
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení Senátního výboru pro soudnictví věnovaném dohledu nad FBI. (15. září 2026) | foto: Reuters

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
9 fotografií
Americká FBI upravila náborová pravidla tak, že sex se zvířaty už není automatickým důvodem k vyřazení uchazeče. Před justičním výborem Senátu to v úterý uvedl ředitel úřadu Kash Patel. Jeho slova vyvolala překvapení mezi republikánskými i demokratickými senátory.

Patel členům výboru odpovídal na nejrůznější dotazy. Ty se týkaly například vyšetřování snah prezidenta Donalda Trumpa zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, toho, jak FBI nakládal se spisy týkajícími se zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebo kontroverzí ohledně toho, jak Patel využívá vládních letadel, luxusních vozů a dalších zdrojů.

FBI má nová partnerství s Ruskem a Čínou, oznámil šéf úřadu Patel

Nakonec ale největší úžas vyvolalo, když Patel začal obhajovat změny pravidel pro nábor do FBI. Automatickým důvodem pro vyřazení uchazeče už podle něj není „bestialita“ (bestiality), jak se v USA označuje pohlavní styk se zvířaty - ve snaze odlišit ji od zoofilie, která je chápána jako erotická náklonnost ke zvířatům.

Patel uvedl, že nechtěl vyloučit oběti obchodování s lidmi, které byly nuceny k sexuálním praktikám se zvířaty. Toto vyjádření vyvolalo u republikánů i demokratů nevěřícné reakce.

„Nechtěli jsme trestat oběti bestiality, oběti obchodování s lidmi,“ řekl Patel během svého slyšení před senátním výborem.

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

„Proč jste vůbec otevíral téma zoofilie?“ zeptal se republikánský senátor John Kennedy a poznamenal, že uchazeči o práci u FBI si možná spíše kladou otázku, zda hraje roli jejich politický názor. Patel uvedl, že byl informován o případech, kdy byly oběti obchodování s lidmi nucené k sexu se zvířaty dříve z náborového procesu vyřazeny.

„Ale nechcete nám dnes tvrdit, že pokud měl člověk sex se zvířetem, může se přesto stát agentem FBI?“ dotázal se dále Kennedy. Patel odpověděl, že nikoli.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Senátoři nevěřícně zírali: šéf FBI kvůli náboru mluvil o sexu se zvířaty

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...

Americká FBI upravila náborová pravidla tak, že sex se zvířaty už není automatickým důvodem k vyřazení uchazeče. Před justičním výborem Senátu to v úterý uvedl ředitel úřadu Kash Patel. Jeho slova...

15. září 2026  20:22

Bradáčová vzkazuje Tejcovi: Žalobce řídí zásady trestního řízení, ne priority vlády

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tak dnes na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma...

15. září 2026  10:42,  aktualizováno  20:05

Le Penová válcuje průzkumy, prezidentské volby vyhrává ve všech scénářích

Premium
Předvolební mítink Marine Le Penové ve městě Henin-Beaumont na severu Francie...

Do prezidentských voleb ve Francii zbývá sedm měsíců a zatím to vypadá, že by se musel stát zázrak, aby nevyhrála Marine Le Penová. Přesvědčivě vládne všem průzkumům a politický střed se ptá, za její...

15. září 2026

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

15. září 2026

Trumpovo jméno na Kennedyho centru nebude. Soud jeho vrácení zablokoval

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Federální soudce znemožnil vedení Kennedyho centra pro múzická umění ve Washingtonu, aby na fasádu instituce vrátilo jméno prezidenta Donalda Trumpa. Soudce rozhodl, že by tím vedení porušilo...

15. září 2026  19:59

Tlak na Merze roste. Kancléř ruší svou cestu na Valné shromáždění OSN

Německý kancléř Friedrich Merz během debaty o rozpočtu ve Spolkovém sněmu (9....

Německý kancléř Friedrich Merz ruší cestu na Valné shromáždění OSN. Šéf spolkové vlády měl do New Yorku letět příští týden, ale je pod stále větším politickým tlakem po nedávném historickém volebním...

15. září 2026  19:54

Tragická nehoda na Vsetínsku. Motorkář nepřežil střet s dodávkou

ilustrační snímek

Smrtelná dopravní nehoda omezila v úterý večer provoz na silnici I/35 mezi Zubřím a Zašovou na Vsetínsku. Na místě se srazil motocykl s dodávkou. Silniční provoz policisté řídí kyvadlově, zcela...

15. září 2026  19:17,  aktualizováno  19:32

Po kauci pobodal muže a uprchl, za pokus o vraždu a drogy dostal cizinec 18 let

Městský soud v Praze nepravomocně poslal na 18 let do vězení cizince za...

Městský soud v Praze nepravomocně poslal na 18 let do vězení cizince za rozsáhlou drogovou trestnou činnost, pokus o vraždu či nelegální držení zbraně. Muž byl během vyšetřování drogových deliktů...

15. září 2026  19:05

USA přesouvají vojenskou pomoc do Latinské Ameriky. Přijde o ni i Slovensko

První stíhačky F-16 dorazily na Slovensko. (22. července 2024)

Spojené státy přesouvají miliony dolarů z vojenské pomoci určené zemím v Evropě, včetně Slovenska, a na Blízkém východě do latinskoamerických zemí s konzervativními vládami nakloněnými prezidentovi...

15. září 2026  19:01

Slovenští hygienici varují před českou vodou Natura. V láhvi našli zřejmě žíravinu

ilustrační snímek

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska...

15. září 2026  14:23,  aktualizováno  18:46

Lepší než nic, ale zásadně ničemu nepomůže, řekl Babiš k úpravě povolenek

Babiš jednal s prezidentem Pavlem. (14. září 2026)

Úprava systému emisních povolenek ETS 2, kterou v úterý schválili europoslanci, je podle premiéra Andreje Babiše lepší než nic, ale nijak zásadně ničemu nepomůže. Babiš sdělil, že jde dál o nástroj,...

15. září 2026  18:20

Reelsko pauzneš, tramvaj ne. Nová kampaň cílí na teenagery se sluchátky a mobilem

Vidím, slyším, jdu. Nová kampaň Ropidu má zejména mladým lidem pomoci vyhnout...

Ze sluchátek si pouštím hudbu do uší, ať cestou do práce slyším, jen co chci. Ne lidi kolem sebe, ne ruch provozu. Ne tramvaj. Jenže blížící se soupravu slyším pozdě, uskočit z kolejí nestíhám....

15. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet