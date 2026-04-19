Flámy v Las Vegas, alkohol, strach z Trumpa. Agenti FBI promluvili o řediteli

  7:24
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel popřel obvinění amerického časopisu The Atlantic, který s odkazem na dvě desítky svých zdrojů z řad současných i bývalých zaměstnanců úřadu napsal, že šéf FBI nadměrně pije, v práci je někdy indisponován a nadto se obává o svou funkci.
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025) | foto: Jonathan ErnstReuters

Informoval o tom rovněž britský deník The Guardian. Patel pohrozil, že časopis zažaluje kvůli v pátek zveřejněnému článku, který dopodrobna popisuje jeho údajné holdování alkoholu nebo to, jak měli členové jeho ochranky při několika příležitostech potíže ho probudit.

Autoři článku rovněž uvádí, že Patel má strach, že by mohl být brzy propuštěn, a dokládají to historkou z pátku minulého týdne.

Podle devíti svědků události se Patelovi před odchodem na víkend nepodařilo přihlásit do jeho počítače, načež zpanikařil, začal horečně obvolávat pomocníky a vykřikovat, že ho Bílý dům pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyhodil. Zpráva o jeho emocionálním výbuchu se rychle roznesla po celém úřadě, vyvolala živé diskuse a v některých částech budovy i projevy úlevy, píše The Atlantic.

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

Bílý dům údajně přijímal telefonáty z FBI i od členů Kongresu, kteří se ptali, kdo bude Patelovým nástupcem. Nakonec se ukázalo, že problém s přístupem do počítače byl ryze technického rázu, a podařilo se jej rychle vyřešit.

The Atlantic dále konstatuje, že Patel silně pije v klubech ve Washingtonu a v Las Vegas, kde často tráví víkendy. Kvůli jeho nočním flámům bývají přesouvány termíny schůzek a briefingů, řeklo časopisu šest představitelů FBI.

Patel časopisu podle Guardianu vzkázal: „Vytiskněte to, samou lež, a uvidíme se u soudu - přineste si šekovou knížku.“

Obvinění vznesená v článku The Atlantic jsou ovšem jen dalšími případy, které vyvolávají pochybnosti o Patelově profesionalitě a schopnosti vést přední federální agenturu s 38 tisíci zaměstnanci, připomíná The Guardian.

Hackeři napojení na Írán se nabourali do e-mailu šéfa FBI, zveřejnili jeho dokumenty

Patel už dříve čelil kritice za to, že na sociálních sítích předčasně oznámil, že FBI vypátrala podezřelé z vraždy Charlieho Kirka na Brownově univerzitě, za to, že letěl vládním letadlem na sportovní akci, kde jeho přítelkyně zpívala národní hymnu, či za to, že cestoval letadlem FBI do Milána na olympijské finále amerického hokejového týmu a po jeho vítězství s hráči v šatně popíjel pivo.

Skupina bývalých i současných agentů FBI loni rovněž vypověděla, že si Patel s funkcí šéfa FBI „vzal příliš velké sousto“ a že nemá potřebné znalosti ani vhled do všech specifických a složitých vyšetřovacích a zpravodajských programů FBI.

Zdroje The Atlantic rovněž uvedly, že Patelovo chování už se stalo hrozbou pro bezpečnost veřejnosti a že se obávají, co by následovalo v případě teroristického útoku na půdě USA. Jeden z nich rovnou prohlásil: Všichni už jen čekáme na oznámení, že byl Patel propuštěn.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Ostravské stopy: Jezdili jsme sem kvůli Stodolní i Mrazíkovi, vzpomíná Dejdar

Podstatnou část své herecké cesty Martin Dejdar spojil s divadlem, konkrétně s...

Ostravské spanilé jízdy, tak by se daly nazvat zájezdy známého herce Martina Dejdara a jeho kolegů ze Studia Ypsilon do Ostravy a okolí od roku 1987. „Jezdím sem na hokej, absolvoval jsem tady...

19. dubna 2026  7:56

Severní Korea odpálila další balistické střely, dopadly u východního pobřeží

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na nový torpédoborec Čche Hjon a jeho...

Severní Korea v noci na neděli odpálila několik balistických střel, oznámily sousední země. Jedná se o nejnovější z řady odpalů, které tento jadernými zbraněmi vyzbrojený stát v poslední době...

19. dubna 2026  7:49

V Libanonu zastřelili francouzského vojáka při odklizení výbušnin. Macron viní Hizballáh

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole...

Neznámí ozbrojenci na jihu Libanonu v sobotu při přestřelce zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři zranili. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron a z útoku...

18. dubna 2026  14:51,  aktualizováno  19. 4. 7:22

Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan. Babiš to řekl v debatě k devátému výročí internetové televize...

18. dubna 2026  21:16,  aktualizováno  19. 4. 7:18

Texas těží ropu i plyn, sází však i na nové zdroje. Ve větrnících je jedničkou

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Texas se profiluje jako stát odmítající volit mezi ropou a obnovitelnými zdroji. Chce totiž obojí. Zatímco jeho větrníky a solární panely ovládají elektrickou síť a zajišťují přibližně 30 procent...

19. dubna 2026

Žijeme v 21. století, ale firmy často řídíme jako ve středověku

Markéta Černá, Feel Good Company

Technologie míří do budoucnosti, ale firemní kultura často zůstává v minulosti. Strach, kontrola a přísná hierarchie stále někde převažují nad partnerstvím a důvěrou. Firmy pak ztrácejí energii i...

19. dubna 2026

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

19. dubna 2026

Vakcína na nový covid nebude účinná. Mutace je schopná obcházet imunitu

Premium
Různá míra ochrany. Ne každá vakcína je na každý covid. Rizikovým skupinám se...

V Česku se šíří nové mutace covidu. Varianta BA.3.2.x označovaná také jako Cikáda napadá hlavně děti a mladé lidi. Projevuje se podobně jako ty předchozí rýmou, kašlem, bolestí v krku, případně...

19. dubna 2026

Jen ať to Amerika vidí. Fotka zlynčovaného kluka zažehla boj za práva černochů

Mamie Till-Mobleyová nad tělem svého zavražděného syna (1955)

Její statečnost probudila hnutí za občanská práva a ukázala celému světu syrovou brutalitu rasové segregace. Zlynčovaného syna jí to však nevrátilo. Příběh Mamie Tillové a jejího syna Emmetta přináší...

19. dubna 2026

Maďarsko má po týdnu od voleb sečteno. Magyar si ještě polepšil, má 141 křesel

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Strana Tisza po sečtení všech zbývajících hlasů odevzdaných v maďarských volbách získalo ve 199členném parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána bude mít...

18. dubna 2026  22:08

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Knihu roku napsala Dora Kaprálová (18. dubna 2026)

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

18. dubna 2026  21:45

