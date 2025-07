Šéf Evropské rady vyzval Čínu, ať využije svého vlivu na Rusko k ukončení války

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Od summitu, který byl na žádost Pekingu zkrácen ze dvou dní na jeden, se ale podle expertů kvůli odlišným postojům obou stran neočekává žádný průlom.

Z hlediska celkového obchodu je Evropská unie největším obchodním partnerem Číny, naopak je pak Čína třetím největším obchodním partnerem EU. „Náš bilaterální obchod se zbožím nyní přesahuje dvě miliardy eur denně,“ uvedla během svého projevu von der Leyenová.

„Evropa podporuje ekonomický rozvoj Číny po celá desetiletí a stále v tom pokračuje. S prohlubováním naší spolupráce se však prohlubují i nerovnováhy,“ dodala. Unijní představitelé žádali konkrétní pokrok, pokud jde o řešení rostoucího obchodního deficitu mezi Evropou a Čínou.

Podle von der Leyenové je nezbytné obnovit rovnováhu v bilaterálních vztazích. „Aby byly vztahy udržitelné, musí být vzájemně prospěšné. Aby toho bylo dosaženo, je nezbytné, aby Čína a Evropa uznaly své obavy a přišly se skutečnými řešeními,“ doplnila šéfka unijní exekutivy.

Podle Costy je EU i nadále odhodlána prohlubovat partnerství s Čínou a dosahovat „konkrétního pokroku v řešení problémů s respektem, dobrou vůlí a poctivostí“. Brusel i Peking podle něj chtějí, aby byl jejich vztah „vyvážený, reciproční a vzájemně prospěšný“.

Tiskové konference se Si nezúčastní

Předseda unijních summitů ve svém úvodním projevu rovněž vyzval Čínu, aby využila svého vlivu na Rusko k ukončení války na Ukrajině. „Musíme dodržovat základní hodnoty zakotvené v Chartě OSN, která slaví 80. výročí, jako jsou svrchovanost, územní celistvost a respektování mezinárodně uznávaných hranic,“ prohlásil Costa. „Vyzýváme Čínu jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, aby využila svého vlivu na Rusko, aby dodržovalo Chartu OSN a ukončilo svou agresivní válku proti Ukrajině,“ dodal.

Portál The South China Morning Post s odvoláním na své zdroje v červenci napsal, že čínský ministr zahraničí Wang I řekl šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové, že Peking si nepřeje prohru Ruska na Ukrajině. Tvrdí to s odvoláním na své zdroje portál The South China Morning Post. Podle evropských činitelů se Čína obává, že USA by v takovém případě zaměřily celou svou pozornost na ni.

Na závěr jednání, kolem druhé hodiny odpoledne středoevropského času, je plánována tisková konference, které se účastní ale jen von der Leyenová a Costa, což podle světových agentur také leccos naznačuje. Podle nejmenovaných unijních zdrojů je ale důležitý i fakt, že se summit vůbec koná.