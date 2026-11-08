Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Britská ponorka vytvořila rekord 210 dní pod hladinou. Znamená to i vážnou krizi

Autor: ,
  18:23
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Ponorka HMS Vengeance se vrací do Clydu

Ponorka HMS Vengeance se vrací do Clydu | foto: POA(Phot) Julian Merrill, OGL v1.0

HMS Vengeance na základně ve Faslane (29. září 2017)
Z ponorky třídy Ohio vybavené balistickými raketami (SSBN) byla u pobřeží...
Britská námořní základna Clyde u Faslane ve Skotsku
HMS Vengeance na základně ve Faslane (24. února 2025)
11 fotografií
Britská ponorka s jaderným pohonem HMS Vengeance, která je s to nést jaderné rakety, dnes vytvořila absolutní světový rekord v délce nepřetržité námořní hlídky. Plavidlo třídy Vanguard strávilo pod hladinou oceánu bez jediného vynoření celkem 210 dní, tedy zhruba sedm měsíců.

Dnes se ponorka úspěšně vrací na svou domovskou základnu HMNB Clyde ve skotském Faslane. HMS Vengeance, která nese strategické jaderné střely Trident II, vyplula na misi 12. dubna. Se 140 členy posádky na palubě tak překonala dosavadní rekord, který teprve na začátku letošního roku udělala její sesterská loď HMS Vanguard. Ta strávila v operačním nasazení 205 dní, upozorňují britská média.

Život na palubě jaderné ponorky během takto dlouhé mise představuje pro posádku obrovskou zátěž. Námořníci jsou po celých sedm měsíců zcela odříznuti od okolního světa, bez přístupu k internetu, mobilnímu signálu či dennímu světlu. Komunikace s rodinami je omezena na minimum z důvodu přísného utajení pozice plavidla.

Zničili jsme ruskou ponorku u Krymu, tvrdí Ukrajina. Zasáhla i systém S-400

Ponorka si během plavby sama vyrábí kyslík i pitnou vodu, jedinou limitující komoditou pro délku mise tak zůstávají zásoby potravin a psychická odolnost lidí. Podle dostupných informací musela posádka ke konci mise kvůli docházejícím zásobám přejít na přísný přídělový systém.

Rekord z nouze? Flotila stárne

Ačkoliv britské Královské námořnictvo hovoří o mimořádném úspěchu a profesionalitě posádky, vojenští analytici upozorňují na odvrácenou stranu tohoto rekordu. Standardní hlídky britských ponorek v rámci programu nepřetržitého jaderného odstrašení (CASD) dříve trvaly zhruba 60 až 70 dní.

Současné extrémní prodlužování misí na dvojnásobek až trojnásobek je podle odborníků důsledkem kritického stavu britské flotily. Třída Vanguard se potýká se stárnutím, technickými problémy a zpožděním údržby v loděnicích, což způsobuje nedostatek plavidel schopných okamžitého nasazení.

První ponorka vypadala jako dva želví krunýře. Její útok Brity řádně vyděsil

Zbývající funkční ponorky tak musí na moři zůstávat nebezpečně dlouho, což klade extrémní nároky jak na lidský faktor, tak na samotnou únavu materiálu.

Nástupci třídy Vanguard, nové ponorky třídy Dreadnought, jsou sice již ve výstavbě, do služby však začnou vstupovat nejdříve na počátku 30. let. Do té doby budou muset stávající plavidla britský jaderný štít udržet i za cenu dalšího extrémního nasazení.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Nová regulace nikotinu nesmí nahrát pašerákům, varují firmy z oboru

ilustrační snímek

Evropská komise má do konce roku představit novou podobu pravidel pro tabákové a nikotinové výrobky. Předsedkyni Ursule von der Leyenové v úterý přišel dopis, který podepsalo celkem 201 organizací z...

8. listopadu 2026

Část obličeje měl úplně vtlačenou dovnitř. Medik o stáži v Nepálu za ničivých povodní

Premium
Tomáš Šipoš při stáži v Nepálu

Co všechno musí člověk zvládnout, když se ocitne v nemocnici, kde si pacienti kupují i rukavice pro lékaře? Brněnský medik Tomáš Šipoš poznal zdravotnictví v Nepálu z bezprostřední blízkosti. Během...

8. listopadu 2026

Tragická srážka vlaků nedaleko Káhiry. Sedm lidí zemřelo, zraněných jsou desítky

Při srážce dvou vlaků jižně od Káhiry zahynulo nejméně sedm lidí a 114 jich...

Při srážce dvou vlaků jižně od Káhiry v neděli zahynulo nejméně sedm lidí a 114 jich bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Nehoda se stala v oblasti Aját zhruba 50 kilometrů od hlavního...

8. listopadu 2026  18:37

Britská ponorka vytvořila rekord 210 dní pod hladinou. Znamená to i vážnou krizi

Ponorka HMS Vengeance se vrací do Clydu

Britská ponorka s jaderným pohonem HMS Vengeance, která je s to nést jaderné rakety, dnes vytvořila absolutní světový rekord v délce nepřetržité námořní hlídky. Plavidlo třídy Vanguard strávilo pod...

8. listopadu 2026  18:23

Pražská policie hledá šestnáctiletou dívku, v pátek večer se nevrátila domů

ilustrační snímek

Pražská policie hledá 16letou dívku, která se v pátek večer nevrátila domů. Pohřešovaná Anhelina Ivashchuková předtím podle policistů z domova nikdy neutekla. Policisté prosí veřejnost o pomoc při...

8. listopadu 2026  18:07

Izraelský prezident pověřil opozičního lídra Eisenkota sestavením vlády

Kandidát za opozici Gadi Eisenkot na demonstraci na Náměstí rukojmích v Tel...

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil šéfa opoziční strany Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot věří v rychlé vytvoření stabilního kabinetu s výraznou většinou. Na...

8. listopadu 2026  17:14,  aktualizováno  17:31

Hokej? Mužský sport, řekl Macinka a mluvil o „mužatkách“. Za výrok ho tepe i Malá

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS pronesl slova o „ruských mužatkách“. Stalo se tak v souvislosti s hokejovým šampionátem žen. Exministr zahraničí Jan...

8. listopadu 2026  11:36,  aktualizováno  17:26

Macinka dál stojí za Trumpem. Lidi pálí drahá nafta, ne ideologie, řekl Lipavský

Podle Macinky ve volbách v USA rozhodly peněženky a zahraniční operace

Duel ministra zahraničí Petra Macinky a jeho předchůdce Jana Lipavského v nedělní Partii na CNN Prima NEWS přerostl v ostrou debatu o amerických volbách, armádních výdajích i roli prezidenta Petra...

8. listopadu 2026  17:26

Rozvědka v USA skřípe. Ohledně války v Íránu se mlčelo, varují experti

Ředitel FBI Kash Patel, ředitel Obranné zpravodajské služby generálporučík...

Sdílení klíčových zpravodajských informací o Íránu a dalších globálních hrozbách s americkým Kongresem a napříč federální vládou se během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa výrazně...

8. listopadu 2026  17:06

Britské firmy mění pravidla náboru mladých. Bez znalosti AI hrozí nezaměstnanost

ilustrační snímek

Umělá inteligence zásadně mění britský trh práce a komplikuje mladým lidem vstup do zaměstnání. Zatímco počet juniorských pozic prudce klesá, poptávka po uchazečích se znalostmi AI rychle roste....

8. listopadu 2026

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

8. listopadu 2026,  aktualizováno  19:14

Zájemci o konzervatoře se hlásí letos dřív. Zkoušky je čekají už v lednu

ilustrační snímek

Zatímco většina uchazečů o střední školy bude přihlášky řešit až v únoru, zájemci o studium zpěvu, hudby nebo divadla mají letos termín už na podzim. Přihlášky na konzervatoře musí podat do 30....

8. listopadu 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.