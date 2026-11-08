Britská ponorka vytvořila rekord 210 dní pod hladinou. Znamená to i vážnou krizi

Dnes se ponorka úspěšně vrací na svou domovskou základnu HMNB Clyde ve skotském Faslane. HMS Vengeance, která nese strategické jaderné střely Trident II, vyplula na misi 12. dubna. Se 140 členy posádky na palubě tak překonala dosavadní rekord, který teprve na začátku letošního roku udělala její sesterská loď HMS Vanguard. Ta strávila v operačním nasazení 205 dní, upozorňují britská média.
Život na palubě jaderné ponorky během takto dlouhé mise představuje pro posádku obrovskou zátěž. Námořníci jsou po celých sedm měsíců zcela odříznuti od okolního světa, bez přístupu k internetu, mobilnímu signálu či dennímu světlu. Komunikace s rodinami je omezena na minimum z důvodu přísného utajení pozice plavidla.
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Ponorka si během plavby sama vyrábí kyslík i pitnou vodu, jedinou limitující komoditou pro délku mise tak zůstávají zásoby potravin a psychická odolnost lidí. Podle dostupných informací musela posádka ke konci mise kvůli docházejícím zásobám přejít na přísný přídělový systém.
Rekord z nouze? Flotila stárne
Ačkoliv britské Královské námořnictvo hovoří o mimořádném úspěchu a profesionalitě posádky, vojenští analytici upozorňují na odvrácenou stranu tohoto rekordu. Standardní hlídky britských ponorek v rámci programu nepřetržitého jaderného odstrašení (CASD) dříve trvaly zhruba 60 až 70 dní.
Současné extrémní prodlužování misí na dvojnásobek až trojnásobek je podle odborníků důsledkem kritického stavu britské flotily. Třída Vanguard se potýká se stárnutím, technickými problémy a zpožděním údržby v loděnicích, což způsobuje nedostatek plavidel schopných okamžitého nasazení.
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Zbývající funkční ponorky tak musí na moři zůstávat nebezpečně dlouho, což klade extrémní nároky jak na lidský faktor, tak na samotnou únavu materiálu.
Nástupci třídy Vanguard, nové ponorky třídy Dreadnought, jsou sice již ve výstavbě, do služby však začnou vstupovat nejdříve na počátku 30. let. Do té doby budou muset stávající plavidla britský jaderný štít udržet i za cenu dalšího extrémního nasazení.