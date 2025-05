Odhaloval černobílou hrůzu ze zapadlých končin. Zemřel brazilský fotograf Salgado

„Sebastiao byl víc než jen jeden z největších světových fotografů, ale se svou životní partnerkou Lélií Wanickovou Salgadovou rozdával naději tam, kde panovala zkáza, a šířil myšlenku, že obnova životního prostředí je také hlubokým gestem lásky k lidstvu. Jeho objektiv odhaloval svět a jeho rozpory,“ napsala nevládní organizace Instituto Terra, kterou Salgado založil společně se svou manželkou.

Podle brazilských médií se Salgado dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy poté, co se v 90. letech nakazil malárií v Indonésii, kde se mu nedostalo náležité léčby.

Salgado patřil k nejvýraznějším postavám světové fotografie. Již od svých začátků v roce 1973 se věnoval velkým projektům, dokumentoval život domorodců v Latinské Americe, Afričanů postižených hladomorem, nelidské pracovní podmínky v dolech na zlato, genocidu ve Rwandě nebo celosvětovou migraci. Procestoval na 120 zemí. Díla Salgada, který dnes zemřel ve věku 81 let, jsou dobře známá i v České republice, kde opakovaně vystavoval.

Salgado se narodil 8. února 1944 v brazilském státě Minas Gerais. Vystudoval ekonomii v Sao Paulu, koncem 60. let ale i kvůli působení v levicovém hnutí odešel se svou manželkou Léliou, která ho doprovázela životem i prací několik desítek let, do Paříže, kde studoval architekturu a pracoval pro Mezinárodní organizaci pro kávu. Během služebních cest do Afriky začal fotografovat a v roce 1973 se Salgadova původní záliba přeměnila v profesi.

Postupně pracoval pro agentury Sygma a Gamma a byl členem sdružení Magnum Photos, odkud ale v roce 1994 odešel a založil vlastní agenturu Amazonas Images. Stál také u zrodu organizace Instituto Terra, která se například podílí na opětovném zalesňování Amazonie.

Jeho dílo je okamžitě rozpoznatelné kombinací černobílé kompozice a dramatického osvětlení. Salgado byl označován za „lidského“ fotografa. Proslul zejména svými sociálně-dokumentárními fotografiemi dělníků v méně rozvinutých zemích. Šest let například zachycoval pracující lidi ve 27 zemích světa, například dělníky u ropných vrtů či horníky v dolech na zlato, fotil i v bývalém Sovětském svazu.

V letech 2004 - 2011 pracoval na projektu Genesis, jehož cílem bylo představit neposkvrněnou tvář přírody a lidstva. Projekt tvoří série fotografií krajiny a divoké přírody, ale i lidských společenství, která nadále žijí v souladu s tradicemi a kulturou svých předků. Fotografoval krajinu a obyvatele amazonského pralesa v Brazílii a se slavným německým režisérem Wimem Wendersem se podílel na ceněném dokumentu Sůl Země (2014), který zachycuje Salgadovy výpravy napříč kontinenty i jeho osobní zpovědi. Za kameru usedl Salgadův syn Juliano Ribeiro Salgado, který se podílel i na scénáři a režii.

Za svou činnost získal Salgado desítky mezinárodních ocenění. V roce 2019 obdržel například jako vůbec první fotograf prestižní Mírovou cenu německých knihkupců. Ocenění dostal především za to, že „svými fotografiemi podporuje sociální spravedlnost a mír a dodává na váze celosvětové debatě o ochraně přírody a klimatu“. Porota německé ceny rovněž vyzdvihla působení jeho organizace Instituto Terra. Je držitelem i dalších cen. Své humanistické fotografie shrnul do desítky autorských publikací.

I v pokročilém věku rád a často jezdil na kole, ale práce v nebezpečných končinách se podepsala na jeho zdraví. Potýkal se s následky malárie a potížemi s páteří, které mu způsobil výbuch nášlapné miny během cest po Mosambiku. Loni u příležitosti svých osmdesátin řekl listu The Guardian: „Vím, že už nebudu žít dlouho. Ale já už nechci žít o moc déle. Tolik jsem toho prožil a tolik jsem toho viděl.“