Policie v Seattlu „čistí“ autonomní zónu. Několik demonstrantů zatkla

Snahu zrušit bezpolicejní zónu oznámila starostka města Jenny Durkanová na začátku minulého týdne poté, co se v dané oblasti opakovaně střílelo. Dva lidé byli při dosud neobjasněných nočních incidentech zabiti a další tři byli podle policie vážně zraněni.



Agentura AFP nicméně „okupaci“ oblasti o rozsahu šesti domovních bloků hodnotila jako „z velké většiny poklidnou“. Z počátku na místo chodily projevy aktivistů poslouchat tisíce lidí, v posledních dnech ale účast na akcích CHOP (Capitol Hill Organized Protest), dříve užívající zkratku CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone), ochabovala.

Vyklízení začalo ve středu při východu slunce, policisté na místo dorazili s vybavením pro potlačování násilných demonstrací a obrněnými vozidly. Lidem přikázali, aby z ulic odešli, a následně začali bořit stany a ploty a demonstranty z lokality vytlačovat. Když tuto fázi dokončili, začalo odstraňování betonových bariér, které protestní zónu ohraničovaly.

Policejní sbor na Twitteru uvedl, že jeho příslušníci ráno vzali do vazby 31 lidí, a to za neuposlechnutí rozkazu k odchodu, napadení nebo nezákonné držení zbraně. Jednoho muže údajně zadrželi s kovovou tyčí a kuchyňským nožem. Agentura Reuters uvádí, že strážci zákona během operace také obnovili kontrolu nad budovou místní policejní stanice.



Stoupenci protestního hnutí, které se na přelomu května a června rozšířilo do stovek amerických měst, se na jihu Capitol Hillu zabydleli ve druhém červnovém týdnu. Příslušníci městské policie po opakovaných střetech s demonstranty evakuovali i jednu z místních stanic, načež byl daný okrsek prohlášen za „okupovanou protestní zónu“.



Podle starostky Durkanové bylo po třech týdnech načase vrátit věci k normálu, protože okupace měla příliš velký dopad na místní obyvatele a podniky. Šéfka policie v Seattle Carmen Bestová se k věci vyjadřovala o něco ostřeji a o CHOP hovořila jako o lokalitě, kde vládne bezpráví a brutalita. Bestová uvedla, že byla „ohromena množstvím graffiti, odpadu a zničeného majetku“.

Vývoj ve městě na severozápadě USA opakovaně komentoval i americký prezident Donald Trump, který tamní demonstranty klasifikoval jako „vnitrostátní teroristy“ nebo „strašlivé anarchisty“.



Někteří obyvatelé zónu zprvu podporovali. Násilí ale jejich pohled změnil. „Jako místní jsme cítili, že došlo ke ztrátě poselství,“ sdělil listu The New York Times místní obyvatel Matt Mitgang.

Spolu s dalšími sousedy se Mitgang pokusil několik dní zpátky zavolat hasiče k muži, který zřejmě měl zdravotní potíže. Nikdo však nepřijel, ačkoliv stanice je blízko. „Skutečně to námi otřáslo. Začali jsme se opravdu obávat, co se bude dít, pokud by se stalo něco jiného,“ řekl Mitgang.

Reuters připomíná, že „autonomní zóna“ byla terčem kritiky mnohých konzervativních komentátorů, kteří o tento příklad opírali svá tvrzení o nepřijatelném násilí spojeném s největší americkou protestní vlnou za poslední dekády. Televize Fox News o Seattle psala jako o „městě bláznů“, své reportáže ovšem dokreslila několika manipulativními obrázky. K textům připojila dva snímky, které byly ve skutečnosti kolážemi, a také fotografii hořící ulice pořízenou ve městě St. Paul v Minnesotě.