V Seattlu se zřítil jeřáb přímo na projíždějící auta, čtyři lidé zemřeli

Na sociálních sítích se objevily záběry z kamery automobilu zachycující stavební jeřáb ve chvíli, kdy se jeho konstrukce hroutí k zemi. Jeho část dopadla přímo na rušnou ulici, kudy projížděly desítky aut.

Další zveřejněné video staršího data ukazovalo tentýž jeřáb těsně před tím, než zkolaboval. V silném větru se kymácel ze strany na stranu. Autorem videa je stavební dělník Deylan Cashmere.



„Myslel jsem, že jeřáb každou chvíli spadne, jak se ve větru kymácel,“ řekl listu Seattle Times. Netrvalo to ani pět minut a konstrukce se opravdu zřítila. Záběry jeřábu před kolapsem dělník předal policii kvůli vyšetřování nehody.

Jednou z obětí nehody je i univerzitní studentka Sarah Wongová, která v tu chvíli právě projížděla pod budovou autem se spolujezdcem. Zatímco on přežil, ona byla na místě mrtvá. Dalšími dvěma oběťmi jsou dělníci, kteří měli na starosti rozebírání jeřábu.

Poslední obětí je řidič dalšího automobilu, který rovněž projížděl po ulici. Seattleská policie oznámila, že jména obětí všech obětí zveřejní během pondělí. Na místě neštěstí byli i tři další zranění, kteří byli odvezeni do nemocnice, jednoho zraněného ošetřili zdravotníci na místě.

„Podíval jsem se nahoru a uviděl, jak se z budovy řítí jeřáb. Polovina se zhroutila na střechu, ta druhá spadla přímu na rušnou ulici a zatarasila obě směry,“ řekl listu Seattle Times očitý svědek, který byl v době nehody v budově poblíž.

Terrifying moment the Seattle crane falls from the roof of a Google building, crashes onto the road below and kills four - just minutes after it was captured swaying dangerously in the wind.



