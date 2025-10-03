Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu i více než desetiletý trest odnětí svobody.
Sean „Diddy“ Combs na Billboard Music Awards v Las Vegas (15. května 2022)

Sean „Diddy“ Combs na Billboard Music Awards v Las Vegas (15. května 2022) | foto: AP

Americká porota uznala rapera P. Diddyho vinným z obchodování s lidmi za účelem...
Sean „Diddy“ Combs v televizním pořadu The Wendy Williams Show (3. října 2024)
Quincy Brown, syn Seana „Diddyho“ Combse, v autě před soudní budovou na...
Rodina Seana „Diddyho“ Combse u soudu na newyorském Manhattanu. (2. července...
Pětapadesátiletý Combs byl usvědčen ze dvou případů zprostředkování placených mužských eskortních služeb, které cestovaly napříč hranicemi států, aby se účastnily sexuálních představení pod vlivem drog s Combsovými přítelkyněmi, zatímco on při nich nahrával video a masturboval.

Porota uznala rapera Diddyho vinným z obchodování s lidmi za účelem prostituce

Porota ho zprostila vážnějších obvinění z vydírání a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, za která mu hrozil doživotní trest. Combs se prohlásil za nevinného a očekává se, že se proti odsouzení odvolá.

Rozsudek vynesl americký okresní soudce Arun Subramanian při jednání federálního soudu na Manhattanu. Prokurátoři požadovali, aby Combs strávil 11 až 14 let ve vězení, zatímco obhajoba požadovala jeho okamžité propuštění. Combs je od svého zatčení 16. září 2024 ve vězení v Brooklynu.

Kopance a nucený orální sex

V průběhu dvouměsíčního procesu na začátku tohoto roku prokurátoři tvrdili, že Combs donutil dvě své bývalé přítelkyně, zpěvačku Casandru Venturu a ženu známou u soudu pod pseudonymem Jane, k účasti na soukromých vystoupeních. K donucování podle obžaloby používal hlavně násilí.

Ponižující sexuální praktiky, bití a znásilňování. Začal soud s raperem Diddym

Porota viděla záznam z bezpečnostní kamery, na kterém Combs kopal a táhl Venturu po hotelové chodbě v roce 2016. Jane svědčila, že Combs ji loni napadl a nutil ji mít orální sex s mužským eskort pracovníkem i přes její nesouhlas.

Combsovi právníci uznali, že fyzicky týral své přítelkyně, ale argumentovali, že sexuálních vystoupení se účastnily dobrovolně. Ventura i Jane vypověděly, že se účastnily dobrovolně jen někdy, protože Combse milovaly a chtěly mu udělat radost.

21. května 2024
Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho" Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi sledované kauze shledala vinným už v červenci a hrozil mu i více než desetiletý trest odnětí svobody.

