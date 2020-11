V posledních měsících života trpěl demencí, řekla o Seanu Connerym vdova

„Trpěl demencí a to si vybralo svou daň,“ sdělila vdova po legendě, která se na počátku své kariéry proslavila rolí neohroženého a svůdného agenta Jamese Bonda.

Podle ní Connery o své chorobě, na jejím počátku, věděl. „Pro něj to nebyl život. Ke konci se neuměl už vyjadřovat,“ přiblížila žena poslední měsíce hercova života. „Aspoň že zemřel ve spánku, v poklidu. Byl jsem s ním pořád. Pak umřel. To bylo to, co chtěl,“ dodala Micheline Roquebrunová.

„Byl báječný, vedli jsme spolu skvělý život. Byl modelem muže. Bez něj to bude velmi těžké, to vím. Ale nemohlo to trvat věčně, odešel v pokoji,“ uzavřela.

Malířku francouzsko-marockého původu Roquebrunovou, která se stala jeho druhou ženou, poznal Connery na golfovém turnaji. Byli spolu 40 let. Z prvního manželství s Australankou Diane Cilentovou má syna Jasona.

Kromě agenta 007 s právem zabíjet ztvárnil Connery řadu mužů se značným charismatem, pro něž jsou fyzické dispozice stejně zásadní jako přirozená inteligence a zdravý úsudek. Tak to bylo v Highlanderovi (1986), Skále (1996) či Pasti (1999).

Ze stejného těsta byl i policista Jim Malone z dramatu Briana De Palmy Neúplatní (1987), který vynesl Connerymu Oscara za vedlejší roli. Definitivní sbohem těmto postavám dal ve filmové sci-fi Liga výjimečných, kterou v roce 2003 osobně uvedl i v Praze.

Dobrodružná, napínavá i akční je i středověká detektivka Jméno růže (1986), v níž si Connery zahrál Viléma z Baskervillu. Při této příležitosti se setkal i s autorem předlohy Umbertem Ekem: „Během natáčení jsme měli spoustu času, a tak zatímco se připravoval záběr a nám mrzly zadky, my debatovali o templářích.“

Z Conneryho filmografie dále vynikají snímky Vražda v Orient-expresu (1974), První velká vlaková loupež (1978), Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989) nebo Šaman (1992).