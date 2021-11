Exzápasník dostal 41 měsíců vězení za útok na policisty u amerického Kapitolu

Čtyřiačtyřicetiletý Fairlamb je bývalým bojovníkem v disciplíně smíšených bojových umění (MMA) a majitelem posilovny ve státu New Jersey. Byl jedním z prvních výtržníků, kteří se dostali do Kapitolu, když dav rozbil okna budovy a prolomil jedny z dveří.

Podle prokuratury obtěžoval nastoupené policisty, řval jim do obličeje a snažil se jim zabránit v průchodu davem. Pak do jednoho strčil a jiného udeřil do obličeje. Jeho jednání zachytily kamery na uniformách policistů.



Soudce Lamberth řekl, že dnes udělený trest stanoví laťku pro dalších asi 120 stíhaných osob, které čelí podobným obviněním jako Fairlamb.



V den útoku příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol zemřel jeden policista a další čtyři v následujících týdnech spáchali sebevraždu. Na 140 příslušníků bezpečnostních složek utrpělo zranění. Cílem davu bylo přerušit formální potvrzení výhry demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách po měsících Trumpova nepodloženého napadání legitimity hlasování.

Prokuratura navrhovala trest ve výši 44 měsíců a u soudu argumentovala tím, že Fairlamb jako instruktor MMA dobře věděl, jaká zranění by jeho údery mohly způsobit. Obžaloba rovněž na základě mužových vyjádření během nepokojů tvrdila, že přijel do Washingtonu připravený páchat

násilnosti.

„Cítím pouze výčitky,“ řekl dnes Fairlamb před soudem. „Doufám, že projevíte slitování,“ dodal s poznámkou, že způsobil ostudu své rodině.

Ministerstvo spravedlnosti zahájilo po útocích na Kongres své dosud nejrozsáhlejší vyšetřování a celkem stíhá asi 700 lidí. Řada z nich již tresty dostala, drtivá většina však jen mírné, jelikož čelila obviněním z přestupků, například z nepovoleného vstupu do sídla zákonodárného sboru.

Prokuratura však nyní požaduje delší pobyty za mřížemi pro podezřelé z vážnějších zločinů. Čtyři roky a tři měsíce vězení například chce pro Jacoba Chansleyho, který po nepokojích proslul pod přezdívkou „šaman QAnon“ s odkazem na konspirační teorii, k níž se hlásila řada útočníků na Kapitol. Chansley se dostal na přední listy světového tisku, když se postavil za předsednický pultík v jednacím sálu Senátu svlečený do půl těla, s kožešinovou čepicí s rohy a motivem americké vlajky na obličeji.

Rozsudek nad ním Lamberth vynese za týden. Chansleyho obhájce tvrdí, že jeho klient nesmí být uvězněn, protože trpí psychickými potížemi a již nyní strávil za mřížemi asi deset měsíců. Chansley se v září přiznal k maření úředního postupu.



Útok na Kapitol přišel krátce poté, co Trump a jeho spolupracovníci před svými příznivci znovu opakovali svá lživá tvrzení o údajných volebních podvodech, které měly stát Trumpa vítězství ve volbách. Trump však nedokázal soudům předložit důkazy a jeho výroky popřeli volební činitelé z jednotlivých států i členové jeho vlastní administrativy.