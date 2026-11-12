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Scott Colom porazil Hydeovou-Smythovou, je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války

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  0:40aktualizováno  2:19
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Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Demokrat Scott Colom podle projekcí CNN těsně porazil republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a po zdlouhavém sčítání hlasů získal senátorské křeslo za Mississippi, která tak bude mít prvního černošského senátora od rekonstrukce po občanské válce.

Colomovo těsné vítězství představuje podle AP zásadní zlom a jeho dopad se projeví po celé zemi. Mississippi je tradiční republikánskou baštou a odhadovalo se, že tu měla mandát obhájit dosavadní senátorka Cindy Hydeová-Smythová.

"I když to není výsledek, o který jsme usilovali ani v jaký jsme doufali, respektuji rozhodnutí voličů v Mississippi," uvedla 67letá Hydeová-Smythová. Ve svém projevu Colomovi poblahopřála a popřála mu hodně štěstí v jeho nadcházející funkci.

Tento volební výsledek přispívá k výraznému odmítnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volbách do Kongresu. Ve volbách z minulého týdne získali demokraté většinu v obou komorách, které dosud ovládali republikáni. Uspěli mimo jiné v tradičních republikánských baštách, například v Texasu či Kansasu.

Ve 100členném Senátu stále ještě není rozhodnuto o mandátu za Aljašku, kde těsně vede demokratka Mary Peltolaová nad republikánem Danem S. Sullivanem.

Mississippi si naposledy zvolilo demokratického senátora v roce 1947. Vítězem se tehdy stal přesvědčený zastánce rasové segregace. Třiačtyřicetiletý Colom, který působí jako místní státní zástupce, dokázal využít početnou černošskou populaci státu a nespokojenost obyvatel s ekonomickou situací.

"Ve skutečnosti si zaslouží senátora, který jim bude naslouchat, kterému skutečně záleží na jejich názorech a na tom, čím procházejí," řekl Colom v posledních dnech kampaně.

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