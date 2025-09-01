Blok Čína-Indie-Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

„Členské země jsou znepokojeny opatřeními, která narušují stabilitu globálního dodavatelského řetězce, a vyzývají k dialogu a spolupráci mezi všemi stranami,“ stojí v prohlášení citovaném agenturou Reuters.
Státy podle agentury Kjódó také odsoudily červnové údery Izraele a USA na Írán a vyzvaly k vzájemnému respektování suverenity, nezasahování do vnitřních záležitostí a vyhýbání se použití síly.
Deklaraci v pondělí podle Reuters kritizovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí, podle něhož se dokument vyhýbá zmínce o pokračující válce na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022. „Je překvapivé, že největší agresivní válka v Evropě od druhé světové války nebyla v tak důležitém a zásadním dokumentu zohledněna,“ uvedl resort.
Si v projevu řekl, že SCO se má postavit proti konfrontaci bloků a šikanózním praktikám, čímž podle Kjódó zřejmě reagoval na celní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podle Reuters také vyzval k vytvoření nové rozvojové banky, což je dlouhodobé úsilí SCO o alternativní platební systém, který by obcházel americký dolar a sankce zavedené USA.
Putin podle Reuters a agentury AFP hovořil nejen s prezidenty Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem a Íránu Masúdem Pezeškjánem, ale i s Módím. Indického premiéra podle agentury AP označil za drahého přítele a vztahy obou zemí za výjimečné, přátelské a důvěryhodné, zatímco pro Módího jsou navíc i privilegované. Putin se mimo jiné v prosinci chystá do Indie v rámci 23. výročního summitu Indie-Rusko.
Oba státníci podle AP prohlubují spojenectví v době, kdy jsou vztahy mezi Dillí a Washingtonem napjaté kvůli americkým 50procentním dovozním clům na zboží z Indie, která nakupuje ruskou ropu.
Dillí tím podle USA částečně financuje ruskou válku na Ukrajině, zatímco Indie argumentuje potřebou uspokojit rostoucí potřebu této suroviny. Největšími odběrateli ruské ropy jsou právě Čína a Indie.
Tématem summitu byla i válka na Ukrajině, jejíž příčinou bylo podle Putina přibližování Ukrajiny k Západu a její snaha o vstup do NATO. Ruský prezident v této souvislosti poděkoval Číně a Indii za snahu tuto krizi vyřešit. Módí podle AP vyzval zúčastněné strany, aby konstruktivně pokročily vpřed, ukončily konflikt a nastolily trvalý mír.
Členové SCO samostatně vydali prohlášení k 80. výročí konce druhé světové války a přijali 24 závěrečných dokumentů o posílení spolupráce v oblastech jako je bezpečnost, ekonomika nebo kulturní výměna. Podle čínských státních médií rovněž přivítali Laos jako nového partnera, dodala Kjódó.
Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko. Organizace podle agentur sdružuje státy, které představují zhruba polovinu celosvětové populace a čtvrtinu světového HDP.