Blok Čína-Indie-Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

Členské země Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) se v pondělí ve společném prohlášení vyslovily proti obchodním opatřením, která podle nich porušují pravidla a zásady Světové obchodní organizace (WTO), a odsoudily červnové údery proti Íránu. Napsaly to tiskové agentury. Na summitu se sešli například prezidenti Číny a Ruska Si Ťin-pching a Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí.
Ruský prezident Vladimir Putin a nepálský premiér Khadga Prasad Sharma Oli na...

Ruský prezident Vladimir Putin a nepálský premiér Khadga Prasad Sharma Oli na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v čínském Tianjinu. (1. září 2025) | foto: AP

Zástupci členských států Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v čínském...
Běloruský diktátor Alexander Lukašenko (vlevo) s indickým premiérem Nárendrou...
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci...
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev (vlevo) se svým čínským protějškem Si...
„Členské země jsou znepokojeny opatřeními, která narušují stabilitu globálního dodavatelského řetězce, a vyzývají k dialogu a spolupráci mezi všemi stranami,“ stojí v prohlášení citovaném agenturou Reuters.

Státy podle agentury Kjódó také odsoudily červnové údery Izraele a USA na Írán a vyzvaly k vzájemnému respektování suverenity, nezasahování do vnitřních záležitostí a vyhýbání se použití síly.

Putin hovořil o cestě k míru. Podle map ale chce dobýt Oděsu a dospět k hranici NATO

Deklaraci v pondělí podle Reuters kritizovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí, podle něhož se dokument vyhýbá zmínce o pokračující válce na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022. „Je překvapivé, že největší agresivní válka v Evropě od druhé světové války nebyla v tak důležitém a zásadním dokumentu zohledněna,“ uvedl resort.

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Si v projevu řekl, že SCO se má postavit proti konfrontaci bloků a šikanózním praktikám, čímž podle Kjódó zřejmě reagoval na celní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle Reuters také vyzval k vytvoření nové rozvojové banky, což je dlouhodobé úsilí SCO o alternativní platební systém, který by obcházel americký dolar a sankce zavedené USA.

Putin podle Reuters a agentury AFP hovořil nejen s prezidenty Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem a Íránu Masúdem Pezeškjánem, ale i s Módím. Indického premiéra podle agentury AP označil za drahého přítele a vztahy obou zemí za výjimečné, přátelské a důvěryhodné, zatímco pro Módího jsou navíc i privilegované. Putin se mimo jiné v prosinci chystá do Indie v rámci 23. výročního summitu Indie-Rusko.

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Oba státníci podle AP prohlubují spojenectví v době, kdy jsou vztahy mezi Dillí a Washingtonem napjaté kvůli americkým 50procentním dovozním clům na zboží z Indie, která nakupuje ruskou ropu.

Dillí tím podle USA částečně financuje ruskou válku na Ukrajině, zatímco Indie argumentuje potřebou uspokojit rostoucí potřebu této suroviny. Největšími odběrateli ruské ropy jsou právě Čína a Indie.

Fico se má v Číně setkat s Putinem. Státníci tam poletí na oslavy konce války

Tématem summitu byla i válka na Ukrajině, jejíž příčinou bylo podle Putina přibližování Ukrajiny k Západu a její snaha o vstup do NATO. Ruský prezident v této souvislosti poděkoval Číně a Indii za snahu tuto krizi vyřešit. Módí podle AP vyzval zúčastněné strany, aby konstruktivně pokročily vpřed, ukončily konflikt a nastolily trvalý mír.

Členové SCO samostatně vydali prohlášení k 80. výročí konce druhé světové války a přijali 24 závěrečných dokumentů o posílení spolupráce v oblastech jako je bezpečnost, ekonomika nebo kulturní výměna. Podle čínských státních médií rovněž přivítali Laos jako nového partnera, dodala Kjódó.

Trump zvýší clo Indii kvůli nákupu ruské ropy. Nelegitimní výhrůžky, reaguje Kreml

Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko. Organizace podle agentur sdružuje státy, které představují zhruba polovinu celosvětové populace a čtvrtinu světového HDP.

Blok Čína-Indie-Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

