My chceme maso! Arnolda naolejovali a vystavili, akce v muzeu se zvrhla

Autor:
Je kulturistika umění? Můžete se stát sochařem vlastního těla? Přesně před padesáti lety odpovědi na tyto otázky hledalo pozoruhodné umělecké sympozium, jehož hlavní hvězdou se stal Arnold Schwarzenegger. Příběh rakouského svalovce v obležení newyorské intelektuální smetánky přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976)

Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976) | foto: Elliott Erwitt / Whitney Museum of American Art

Americký fotograf Elliott Erwitt rád pořizoval snímky psů. (1974)
Americký fotograf Elliott Erwitt měl v oblibě focení na nuda plážích. Snímek je...
Snímek amerického fotografa Elliotta Erwitta ukazuje hluboký žal první dámy...
Zamilovaná dvojice ve zpětném zrcátku vyfocená americkým fotografem Elliottem...
23 fotografií

Tak uchvácené mužské pohledy obvykle vyvolávají jen smyslné ženy lepých tvarů či futuristické křivky sportovních vozů. V tomto případě se upíraly na jiného muže.

Muže s velkým M.

Slavné fotografie

Mladý Arnold se svaly jako z kamene tehdy připomínal božstvo sestoupivší z Olympu. Herkula, od jehož naolejovaného těla se odrazí každý meč.

V heroické póze dával na odiv svou dechberoucí muskulaturu, byl nedosažitelným vzorem všech amatérských návštěvníků fitka – a to ani nebyl v nejlepší formě, neboť krátce předtím ukončil kariéru profesionálního kulturisty.

Psal se únor 1976 a rodáka za Štýrska teprve čekala kariéra nejlépe placeného herce Hollywoodu i politické angažmá v roli guvernéra Kalifornie. Už se nicméně proslavil v soutěži Mr. Olympia, kterou s přehledem vyhrál pět let za sebou. Byl tudíž hlavním tahákem sympozia nazvaného „Articulate Muscle: The Male Body in Art“ (Sval jako výraz: mužské tělo v umění), jež se konalo v newyorském Whitney Museum.

Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976)
Americký fotograf Elliott Erwitt rád pořizoval snímky psů. (1974)
Americký fotograf Elliott Erwitt měl v oblibě focení na nuda plážích. Snímek je ze Saint-Tropez. (1978)
Snímek amerického fotografa Elliotta Erwitta ukazuje hluboký žal první dámy Jacqueline Kennedyové na pohřbu svého manžela, zavražděného amerického prezidenta J. F. Kennedyho. (25. listopadu 1963)
23 fotografií

Sympozium sloužilo k získání peněz na dokončení dokumentu Pumping Iron (v češtině Železný Schwarzenegger). Lístky se v předprodeji příliš neprodávaly, muzeum tedy neočekávalo velký zájem. Jenže zpráva o nezvyklé umělecké akci se mezi fandy kulturistiky rychle rozkřikla a v den jejího konání do muzea dorazilo více než 2 500 lidí. Zaměstnanci muzea nestíhali bankovky dávat do pokladny a začali je házet na zem.

Bylo to velmi rozmanité publikum: na jedné straně nadšenci do kulturistiky z řad dělnictva, na druhé zástupci akademické sféry a intelektuální elity včetně Andyho Warhola. Právě zde se pionýr pop-artu seznámil se Schwarzeneggerem, se kterým později spolupracoval na svých uměleckých projektech.

Mix rozdílných sociálních vrstev vedl k určitému napětí. Akce začala akademickou diskuzí o kulturistice jako formě umění. Znuděné chlapy to ale nezajímalo, přišli obdivovat svalstvo. „My chceme maso!“ ozvalo se z davu. Publikum nakonec vtrhlo na pódium, takže debata skončila předčasně.

Diváci se nakonec svého „masa“ dočkali. Nejprve vystoupili kulturisté Frank Zane a Ed Corney, nakonec svým dílem přispěl i nejvyšší a nejsvalnatější z nich, miláček publika Schwarzenegger. Jeho tělo se lesklo olejem a hnědé spodní prádlo splývalo s kůží natolik, že vypadal jako nahý.

„Chtěli jsme, aby každá póza vypadala jako socha, zejména proto, že jsme stáli na otočné plošině,“ vzpomínal později Schwarzenegger. „Provedl jsem standardní pózy a předvedl některé ze svých charakteristických póz. Svých deset minut jsem zakončil dokonalou imitací Rodinova Myslitele a sklidil jsem velký potlesk,“ řekl s odkazem na známou sochu francouzského sochaře.

Nadšený Schwarzenegger na závěr uměleckého happeningu poslal publiku vzdušný polibek. „Cítím se, jako kdybych byl v nebi. Tohle je nejlepší noc mého života,“ prohlásil. Svým přátelům nicméně posléze řekl, že „z osobního hlediska to bylo úžasné, ale ve všech ostatních ohledech to byla naprostá katastrofa“.

Snímek Schwarzeneggera v póze Myslitele pořídil Elliott Erwitt, jehož život by sám vydal na hollywoodský snímek. Narodil se roku 1928 v Paříži do rodiny ruských Židů, kteří utekli do Francie po Velké říjnové revoluci. Jeho matka byla dcera bohatého moskevského obchodníka, otec přesvědčený komunista, který své ženě vyčítal, že jej odvedla ze „země zaslíbené a sovětského ráje“.

Nástup fašismu rodinu přinutil uprchnout do Ameriky. „Bylo mi jedenáct let, ale na tu cestu si pamatuji. Loď musela být zatemněná. Všude byly ponorky a potápěly lodě. Byla to jedna z posledních lodí, které odpluly,“ vzpomínal Erwitt později na plavbu přes Atlantik.

Otec v Americe jeho matku opustil a vzal syna do Los Angeles. Erwitt se od šestnácti musel protloukat sám, láska k Hollywoodu jej přivedla k fotografii. Svůj první velký úspěch zaznamenal, když narukoval do korejské války a zachytil nudící se vojáky v kasárnách. Erwitt se svou fotkou vyhrál soutěž magazínu Life a za finanční prémii si pořídil auto.

Celý život působil na volné noze. Fotil slavné osobnosti jako Andyho Warhola či Marilyn Monroe, pořídil ale také jednu z nejslavnějších fotek segregace na americkém jihu. Zachytil žal Jackie Kennedyové na pohřbu jejího manžela, na Kubě se mu zase do hledáčku dostal Fidel Castro i charismatický revolucionář Che Guevara.

Jednu ze svých nejznámějších fotografií pořídil v roce 1959, kdy do Moskvy na výstavu amerických výrobků zavítal tehdejší republikánský viceprezident Richard Nixon a setkal se Nikitou Chruščovem.

Když během vášnivé debaty o kuchyňské technice začal Nixon do hrudníku sovětského vůdce píchat prstem, Erwitt zmáčkl spoušť. „Bylo to směšné,“ vzpomínal o mnoho let později. „Nixon mu říkal, že Američané jsou bohatší, Chruščov oponoval, že Sověti je doženou a předeženou... V jednu chvíli byl Nixon už tak otravný, že mu Chruščov řekl něco jako: ‚Vyjebej mou bábu‘.“

Republikáni později z vyhrocené momentky v parku Sokolniki vytvořili plakát pro Nixonovu prezidentskou kampaň, což Erwitta, celoživotního demokrata, dopálilo. „Byla použita bez mého svolení. Byl jsem rozzlobený, ale nemohl jsem s tím nic dělat.“

Erwitt měl smysl pro humor, lehkou ironii i romantiku. „Fotografie je umění pozorovat, umění najít něco zajímavého na obyčejném místě. Nejde o to, co vidíš, ale o to, jak věci vnímáš.“ Ze všeho nejradši ale fotil psy, pokud možno od země. „Rozhodl jsem se fotit z psího pohledu, protože psi vidí více bot než kdokoliv jiný,“ vysvětloval svůj přístup.

Eliott Erwitt zemřel v roce 2023 v 95 letech. I když měl na svém kontě několik ikonických fotek, podle teoretiků fotografie není rozhodně tak známý, jak by si zasloužil. „Časem dojde uznání, protože fotografoval od boku, což je vůbec nejtěžší,“ uvedl Stuart Smith, designér a spoluzakladatel nakladatelství GOST Books. „Ale protože pracoval s humorem, nebrali ho tak vážně jako jeho současníky.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

22. března 2026

My chceme maso! Arnolda naolejovali a vystavili, akce v muzeu se zvrhla

Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976)

Je kulturistika umění? Můžete se stát sochařem vlastního těla? Přesně před padesáti lety odpovědi na tyto otázky hledalo pozoruhodné umělecké sympozium, jehož hlavní hvězdou se stal Arnold...

22. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.