Schröder jako vyjednavač s Rusy? To by nebylo moudré, prohlásila Kallasová

Autor: ,
  8:56aktualizováno  9:11
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové se ukázalo, že příměří na Ukrajině, které chtěl ruský prezident Vladimir Putin, bylo jen cynické a určené k tomu, aby ochránilo ruskou vojenskou přehlídku. Kallasová zároveň odmítla Putinův návrh, aby se zprostředkovatelem rozhovorů o ukončení války Ruska proti Ukrajině stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
Kaja Kallasová (11. května 2026)

Kaja Kallasová (11. května 2026) | foto: ČTK

„Pokud umožníme Rusku jmenovat naším jménem vyjednavače, víte, nebylo by to moc moudré,“ řekla Kallasová novinářům.

Jelikož Schröder lobboval za ruské státní společnosti, seděl by podle šéfky unijní diplomacie na obou stranách stolu.

Putin na sobotní tiskové konferenci po tradiční vojenské přehlídce k výročí porážky nacistického Německa ve druhé světové válce uvedl, že by si jako prostředníka rozhovorů vybral ze všech evropských politiků právě Schrödera.

Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder

Mírové řešení konfliktu je podle něj věcí Ukrajiny a Ruska. „Ale pokud chce někdo pomoci, jsme za to vděční,“ dodal s tím, že válka se podle jeho úsudku blíží ke konci.

Ministři zemí Unie by na svém dnešním jednání v Bruselu měli podle Kallasové schválit nové sankce proti osobám i subjektům odpovědným za nezákonné deportace ukrajinských dětí většinou do Ruska nebo do Rusy ovládaných území. Po skončení schůzky se uskuteční ještě setkání Mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí. „Budeme diskutovat o tom, co dalšího může mezinárodní společenství udělat. Protože, co dělají těmto dětem, je naprosto hrozné,“ řekla šéfka unijní diplomacie.

Připustila nicméně, že není jednoduché najít způsob, jak pomoci. „Válečné zajatce si můžete vyměnit,“ poznamenala šéfka unijní diplomacie s tím, že v případě dětí to není možné, protože Ukrajina žádné ruské děti neunáší. Zmínila ale právě sankce vůči lidem, kteří jsou za deportace zodpovědní, a rovněž i vyjednávání s Rusy.

