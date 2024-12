V Německu nerozhoduje majitel sociálních sítí, rýpl si Scholz do Muska

Scholz Němce vyzval, aby rozhodovali oni, namísto majitelů sociálních sítí, čímž narážel na podnikatele Elona Muska a jeho veřejnou podporu pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD).

Scholz promluvil také o ruské invazi na Ukrajinu a nedávnému útoku na vánočním trhu v Magdeburku, který si vyžádal pět mrtvých a přes 200 zraněných.

„Síla pochází ze soudržnosti. A my jsme země, která drží pohromadě,“ řekl Scholz. „Jděte a volte! Každý, kdo se rozhlédne po světě, ví, jak obrovským výdobytkem jsou svobodné a tajné volby,“ uvedl Scholz v projevu, který se v Německu vysílal dnes večer v 18:00.

„Vy - občané - rozhodujete o tom, co se v Německu stane. Nezáleží to na majitelích sociálních sítí,“ upozornil Scholz. Zjevně tím narážel na majitele sociální sítě X Muska, aniž by ho přímo jmenoval.

Miliardář, který je součástí týmu budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, se výrazně angažuje v kampani německé AfD. Takový vliv ze zahraničí je v demokratických zemích neobvyklý a v Německu vyvolal kritiku napříč parlamentními stranami, připomněla agentura DPA.

„Mnozí se na brutální agresivní válku Ruska proti Ukrajině dívají s pocitem rostoucího strachu. Mohu vás ujistit, že Ukrajinu nenecháme na holičkách a budeme ji i nadále podporovat jako nikdo jiný v Evropě – a že budeme i nadále zachovávat chladnou hlavu, aby se válka nerozšířila,“ zdůraznil v projevu Scholz k téměř tři roky trvajícímu konfliktu na Ukrajině.

Scholz v textu novoročního projevu rovněž připomněl, že Německo je třetí největší ekonomikou světa, přestože na něj připadá pouhé jedno procento světové populace. Zmiňuje také diverzitu německé společnosti, na níž její ekonomický úspěch částečně stojí.

„Mezi tvrdě pracujícími lidmi, kteří to umožňují, je také mnoho lidí z jiných zemí, kteří zde pomáhají a jsou již dlouho součástí německého úspěchu,“ upozornil kancléř.

Přeji naší zemi dobré časy, řekl Scholz

Pro Scholze to je poslední novoroční projev před předčasnými volbami, které se uskuteční 23. února 2025. Němečtí poslanci 16. prosince při hlasování nedali kancléři důvěru. Olaf Scholz vedl od konce roku 2021 vládu svých sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Tříčlenná koalice se rozpadla na počátku listopadu kvůli dlouhodobým sporům o hospodářskou a finanční politiku.

Úvod projevu a jeho značnou část věnoval Scholz událostem v Magdeburku, kde útočník najel autem do davu na vánočním trhu. Kancléř řekl, že každý den myslí na ty, kteří v sasko-anhaltské metropoli přišli o své blízké.

Zároveň ocenil, jak po útoku pracovali policisté a záchranáři a jak pomoc přeživším nezištně poskytli i ostatní lidé. „Jim všem patří můj velký dík, náš velký dík,“ řekl.

V závěru Scholz prohlásil, že nadcházející rok i přes současné těžkosti může být dobrým rokem. „Se vzájemným respektem, s důvěrou v druhé, se zájmem a angažovaností o ostatní. Tak se Německu dále povede dobře, milí spoluobčané,“ řekl. „To naší zemi přeji,“ dodal.