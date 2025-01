Merz chce zpřísnit migraci i za pomoci AfD, Scholz ho ostře kritizoval

Scholz s vládním prohlášením vystoupil ve Spolkovém sněmu v reakci na útok v bavorském Aschaffenburgu z minulého týdne. Osmadvacetiletý, zřejmě psychicky nemocný Afghánec tam zaútočil na děti ze školky. Zabil dvouletého chlapce a 41letého muže, který dětem přispěchal na pomoc. Zranění utrpěli další tři lidé včetně dvouleté dívky. Útok vyvolal krátce před volbami ostrou debatu o migrační a azylové politice Německa. Předcházely mu přitom podobné činy v Magdeburku, Solingenu a Mannheimu v loňském roce.

Kandidát na kancléře za opoziční CDU/CSU Merz krátce po útoku v Aschaffenburgu řekl, že hodlá zpřísnit migrační pravidla. Chce mimo jiné trvalé kontroly hranic se všemi sousedy, důslednější deportace a odmítání migrantů bez dokumentů přímo na hranici, i kdyby měli právo na mezinárodní ochranu. Další z návrhů připouští odebrání občanství imigrantům, kteří získali německý pas, ale ještě mají občanství jiného státu a dopustili se závažného trestného činu.

Protože Merz a jeho strana potřebují dvoutřetinovou většinu, aby mohli zákon v parlamentu prosadit, kandidát na nového kancléře ponechal otevřenou možnost, aby se za jeho ideje postavily všechny zainteresované strany včetně AfD. Její spolupředseda Tino Chrupalla už uvedl, že Merzův migrační plán podpoří, protože je v souladu s politikou strany.

Podle stanice Euronews se očekává, že k Merzově návrhům se příznivě postaví i pravicová FDP, jejíž odchod z vlády vyvolal politickou krizi a předčasné volby, stejně jako krajně levicová Levice.

Německé katolické a protestanské církve vydaly vzácné prohlášení, ve kterém varovaly, že spoléhání na hlasy AfD způsobí „masivní škodu německé demokracii“.

Předseda CDU/CSU dříve slíbil nulovou spolupráci s AfD. Merz naznačuje, že od svého závazku neodstoupil. Tvrdí, že hledá podporu jiných většinových stran v parlamentu a doufá, že vládní sociální demokraté a Zelení „přijdou k rozumu“ a podpoří jej.

Scholz varuje před spoluprací pravice

Šéf SPD však Merzovy návrhy ostře kritizoval. „Právo na azyl je pevnou součástí našeho právního řádu a hodnot,“ uvedl Scholz. Podle něj je to i důsledek nacistických zločinů za druhé světové války. Návrhy, které předložila CDU/CSU, jsou navíc podle kancléře Scholz v rozporu s evropským právem a porušovat ho si podle něj Německo nemůže dovolit.

Také deportace, po kterých CDU/CSU volá, jsou podle Scholze i nyní možné. Zdůraznil, že Německo jako jediná evropská země vypravila v srpnu deportační let do Afghánistánu a nyní připravuje další. Jakmile to situace dovolí, bude Německo podle kancléře deportovat také do Sýrie.

Kancléř i zmínil přímo možnou spolupráci mezi CDU/CSU a AfD. „Po volbách nesmí mít CDU/CSU a AfD většinu,“ zdůraznil.

Kandidátka AfD na kancléřku Alice Weidelová, jejíž strana se zřejmě po volbách stane druhou nejsilnější v parlamentu, kritizovala ve svém projevu Scholze i Merze. Vládní politiku označila za „politicky motivovanou ztrátu kontroly“. CDU/CSU obvinila, že opsala návrhy na omezení migrace od její strany.

O návrzích CDU/CSU na zpřísnění migrační a azylové politiky se bude hlasovat ještě ve středu. Není však jasné, zda pro ně bude hlasovat dostatečný počet poslanců. Další návrh, který mimo jiné omezuje scelování rodin některých uprchlíků, bude mít Spolkový sněm na programu v pátek. Ani v případě schválení návrhů by se okamžitě nic nezměnilo, pro vládu nejsou totiž závazné a Scholz již avizoval, že se jimi nehodlá řídit.