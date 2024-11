Strategická chyba. Evropští lídři kritizují Scholze za telefonát s Putinem

„Proč to děláme? Je pro mě velmi obtížné tomu porozumět,“ řekl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis k Scholzově telefonátu s ruským prezidentem. „Když nedodáváme (vojenskou pomoc), jsme pomalí, slabí a pak zavoláte, co si člověk jako Putin o tom myslí? Pokračujte ve volání a já budu pokračovat v útoku. Je to velmi zvláštní strategie.“

„Nejsem v zásadě proti žádnému telefonátu, ale musí to přijít z pozice síly, ne slabosti. Protože pokud to přijde (z pozice slabosti), Rusové toho zneužijí,“ varoval podle litevského zpravodajského portálu LRT Landsbergis s odkazem na ruský masivní víkendový útok na Ukrajinu.

Jeho slova odrážela kritiku ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sybihy. Ten útok označil za „opravdovou odpověď“ Ruska západním lídrům, kteří usilují o kontakt s Putinem.

Podle litevského ministra je třeba si přiznat, že evropská „deeskalační strategie“ selhala a už není efektivní. „Potřebujeme strategii, která vzejde z pozice síly. A když mluvím o síle, mluvím o zbraních, o skutečném zrušení všech omezení,“ řekl Landsbergis.

Scholz nadále trvá na svém rozhodnutí neposkytnout Ukrajině na obranu před ruskou invazí střely s plochou dráhou letu Taurus. Ty mají dosah až 500 kilometrů, což by ukrajinským silám umožnilo likvidovat i vzdálené ruské cíle. Podle Scholzových dřívějších prohlášení by tyto zbraně zvýšily riziko zavlečení Německa do války, protože by to znamenalo zapojení německých vojáků do kontroly cílů.

Měli jsme dohodu...

Scholze kritizovali i další vrcholní evropští představitelé. „Byla to strategická chyba,“ řekl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. „Měli jsme dohodnutou zásadu držet Putina v izolaci,“ uvedl. Tento postoj podle estonského ministra musí být zachován, dokud šéf Kremlu neprokáže ochotu s Ukrajinou jednat a vojáky stáhnout.

Šéf evropské diplomacie Josep Borrell na otázku, zda by hovořil s Putinem jako Scholz, odvětil, že ne. „Nezdá se, že by Putin byl ochoten vyjednávat, naopak.“

„Putin naslouchá jen faktům z bojiště,“ řekl nizozemský ministr zahraničí Caspar Veldkamp.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že telefonát otevřel Pandořinu skříňku. „Je to přesně to, co Putin dlouho chtěl: Je pro něj klíčové oslabit svou izolaci, izolaci Ruska.“