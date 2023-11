Humanitární pauzy v Gaze ano, příměří ne, říká německý kancléř Scholz

„Otevřeně přiznávám, že si nemyslím, že výzvy k okamžitému příměří nebo k dlouhé pauze, které by teď vyšly nastejno, by byly spravedlivé. Izrael by tím jen Hamásu dal možnost se zotavit a vyrobit nové rakety,“ řekl Scholz v debatě s německým regionálním deníkem Heilbronner Stimme

Německý kancléř se svým prohlášením přidal k některým západním lídrům, především americkému prezidentovi Joeu Bidenovi a britskému premiérovi Rishimu Sunakovi. Ti rovněž považují humanitární pauzy za nejlepší způsob, jak omezit útrapy palestinských civilistů v Gaze, a současně umožnit Izraeli pokračovat v jeho vojenské kampani za zničení islamistického Hamásu v Pásmu Gazy.

Naproti tomu státy sdružené v Lize arabských států, Turecko nebo nově francouzský prezident Emmanuel Macron volají po zastavení bojů, především kvůli vysokému počtu civilních obětí, které jsou podle amerických odhadů v „tisících“. Palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem uvádí přes 11 tisíc mrtvých Palestinců.

Izrael provádí rozsáhlé vojenské operace v Pásmu Gazy s cílem zlikvidovat v oblasti příslušníky a infrastrukturu islamistického hnutí Hamás, které Evropská unie eviduje jako teroristickou organizaci. Izrael se snaží eliminovat riziko, že Hamás zopakuje útok ze 7. října, kdy jeho bojovníci vtrhli do jižního Izraele, zabili téměř 1200 civilistů a dalších asi 240 unesli do Pásma Gazy jako rukojmí.

Izraelská armáda je podle sobotního prohlášení připravená v Pásmu Gazy bojovat až rok. Na konci války má v Gaze podle izraelských představitelů nastoupit nová vláda bez Hamásu a bez podpory Íránu, který dlouhodobě zaujímá postoj nepřátelský vůči Izraeli.