Saúdský princ ve Francii týral služky hlady, jeho děti na ně plivaly

Služebné chodily spát až poté, co se ke spánku uložili všichni členové rodiny. „Když si princezna ve 3:10 ráno vzpomněla, že chce drink, musely být po ruce, aby jí ho přinesly. Také se však očekávalo, že v sedm ráno už budou vzhůru, aby se postaraly o děti. Princ s princeznou byli v posteli ještě v poledne,“ líčí Anick Fougerouxová z organizace SOS Esclaves.

Právě na ni se moderní otrokyně obrátily, když z domu na pařížském předměstí Neuilly-sur-Seine před dvěma lety utekly. Minulý měsíc pak policii popsaly, že je princ Fajsal a jeho příbuzní šikanovali i jinými způsoby.

Filipínky byly věčně hladové. Jedly jen zbytky, které zůstaly v kuchyni. Pokud princ s princeznou potřebovali služky právě v době oběda, musely přijít a zůstaly o hladu.

„Komorník totiž jindy kuchyň zamykal. Ženy často hlady i plakaly,“ pokračuje Fougerouxová. Čtyřiačtyřicetiletý princ Fajsal je vnukem někdejšího saúdského krále Fahda bin Abd al-Azíze a se svou ženou má čtyři děti. I ty se na ponižování Filipínek podílely.

Podle listu The Times měly od rodičů svolení, aby služebným plivaly do obličeje. Ženy se běžně musely saúdské vrchnosti klanět a dětem musely splnit každé přání, říká Fougerouxová. Jejich rodiče ženy sledovali na kameře a když některé z dětí začalo plakat, povolali je a zfackovali.

A když dítko chtělo v zábavním parku třeba sedm zmrzlin, muselo dostat sedm zmrzlin. Že mu pak bylo po návratu domů špatně? Chyba byla opět na straně chůvy. Jedna z žen také popsala, že v době, kdy byl malý princ ještě batole, musela spát na zemi u jeho postýlky, aby princeznu nevzbudil jeho pláč.

Za to všechno služky dostávaly zhruba 300 eur měsíčně (necelých osm tisíc korun), tedy méně, než stálo v původní smlouvě. Podle ní najaté pracovnice ve věku od osmatřiceti do jednapadesáti let jezdily se Saúdy do vilky ve Francii každé léto, uvádí stanice RFI.

Francouzská policie se případem zabývá se vší vážností, píše The Times s tím, že za moderní otroctví v zemi hrozí až deset let vězení. Saúdskému princi však zřejmě žádný postih nehrozí. Ve svém letním sídle momentálně není, takže ještě nebyl ani vyslechnut. A i kdyby policie přikročila k obvinění, ochrání ho pravděpodobně diplomatický pas.

Údajné skutky tohoto prince nejsou první, které francouzská justice v souvislosti se saúdskou královskou rodinou řeší. Dceru krále Salmána, prince Hassu obvinila, že nařídila, aby její tělesný strážce zbil řemeslníka. Ten si totiž během práce vyfotil její byt, což princeznu rozčílilo. Žena nakonec vyvázla s pokutou a desetiměsíční podmínkou.

Dnes už zesnulý princ Saúd al-Fajsal zase čelil podezření, že si nechal vyrobit pornofilmy se svou přítelkyní v hlavní roli, ale pak za ně odmítl zaplatit. Společnost Atyla ho dala k soudu, ten však rozhodl, že doložené maily nejsou dostatečným důkazem o uzavřené smlouvě. Firma pak musela princi zaplatit 5 tisíc eur coby odškodné za poškození jeho pověsti.