Prostořekou princeznu zadrželi při odletu. Přátelé ji už měsíce pohřešují

Pětapadesátiletá princezna je nejmladším dítětem druhého krále Saúda bin Abd al-Azíze, který měl s více než čtyřmi desítkami manželek celkem 115 dětí. Její přátelé ji začali pohřešovat poté, co měla i s dcerou na konci minulého roku odletět do Švýcarska na neupřesněnou léčebnou proceduru.

Povolení k odjezdu měla, protože však chtěla letět přes Turecko, úřady pojaly podezření, že se chystá utéct. Letadlo muselo zůstat na zemi a princeznu zadrželi. Celé týdny pak po ní nebylo vidu ani slechu.

„Spojení se ztratilo. Nikdo nevěděl, kde je. Báli jsme se nejhoršího,“ popisuje pro stanici Deutsche Welle (DW) princeznin americký právník Leonard Bennett.

Spolu s ostatními naléhal na saúdskou královskou rodinu, aby s Basma mohl mluvit. „Pak se znovu vynořila, ale zněla dost jako rukojmí,“ říká právník. Další zdroj stanici sdělil, že se někdejší novinářka a pravidelná uživatelka Twitteru nesmí k ničemu veřejně vyjadřovat, protože je pod neustálým dohledem.

Rozvedená matka pěti dětí, která v minulosti žila v Londýně a nakonec se vrátila do vlasti, tak je zřejmě v domácím vězení. Přestože jí nic nedokázali. „Provedli vyšetřování, aby zjistili, jestli jsou obvinění o útěku pravdivá. Teď ho dokončili, stále nám však nedali žádnou odpověď. Prokázalo se, že šlo o falešnou informaci, ale pořád nevíme, proč ji zadržují,“ dodal zdroj z okolí princezny.

Zdroje DW se však rozcházejí v názoru na pravé důvody princeznina zatčení. Jedni míní, že jsou politické a vládnoucí členové rodiny včetně korunního prince o něm věděli, další říkají přesný opak a tvrdí, že jde o rodinný spor.



Prominentní Saúdka a podnikatelka dlouhé roky bojovala za ústavní změny a ochranu lidských práv v konzervativním království i celém blízkovýchodním regionu. O problémech své země se nebála mluvit ani ve světě a často o nich psala ve svých článcích.

Podle DW nekritizovala přímo královskou rodinu, ale spíš nižší úrovně správy země. „Ministři nejsou schopní dělat to, co mají, protože tu není žádná kontinuita, žádné důsledky. Když jste chudák a něco ukradnete, useknou vám po třech proviněních ruku. Ovšem když jste boháč, nikdo vám nic neřekne,“ řekla před sedmi lety pro britský list The Independent.

V rozhovoru poukázala i na to, že ne všichni princové a princezny se mají tak dobře jako vládnoucí větev, a dodala, že vždy svým příbuzným bude říkat pravdu i přesto, že ji nechtějí slyšet.

Vyzvala třeba k ukončení války v Jemenu, kterou vede korunní princ a faktický lídr země Muhammad bin Salmán. A ženino zmizení přišlo právě za jeho vlády.

Princ přezdívaný MBS na jednu stranu uvolňuje přísná pravidla pro ženy a zavádí mnohé reformy, na stranu druhou ve velkém umlčuje své kritiky – nejbrutálnějším příkladem je novinář Džamál Chášukdží, kterého Saúdové loni v říjnu zavraždili na ambasádě v Istanbulu.