V Saúdské Arábii začalo jednání o míru na Ukrajině, Rusko se ho neúčastní

Rusko pozvání nedostalo, Kreml ale ke schůzce řekl, že ji bude sledovat. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tento týden obvinila západní mocnosti, že se schůzkou v Džiddě snaží vytvořit protiruskou koalici.

Hlavním cílem schůzky je přesvědčit velké země rozvojového jihu ke společnému postoji se Západem ohledně řešení konfliktu na Ukrajině. Podle kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mají diplomaté, experti a poradci hlav států projednat Zelenského desetibodový mírový plán pro Ukrajinu a dohodnout termín, místo a agendu mírového summitu. Ten by se podle Zelenského mohl uskutečnit na podzim. Česko na jednání v Džiddě zastupuje náměstek ministra zahraničí Jan Marian.

Představitelé Ukrajiny a západních zemí doufají, že snahy získat na svou stranu rozvojové státy by mohly vyvrcholit mírovým summitem, který by se konal ještě letos a na kterém by se světoví lídři přihlásili ke společným zásadám pro vyřešení konfliktu na Ukrajině. Podle nich by takové principy mohly být základem pro možná budoucí jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, která by byla ve prospěch Kyjeva.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již několikrát zopakoval, že jeho země nebude jednat s Ruskem o míru, dokud se ruská vojska nestáhnou z okupovaných ukrajinských území. Moskva pak trvá na svých požadavcích a nehodlá se vzdát ani těch částí Ukrajiny, které sice loni anektovala, ale pak nad nimi kontrolu ztratila.

Koncem června se v Kodani sešli zástupci Indie, Turecka a Jihoafrické republiky se zástupci Ukrajiny a několika významných evropských zemí. Na dálku se k nim připojil i poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Na schůzku v Džiddě Saúdská Arábie a Ukrajina pozvaly také představitele Egypta, Indonésie, Mexika nebo Zambie.