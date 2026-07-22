Saúdové se dohodli s USA, budou moci obohacovat uran. Zneužití se Trump nebojí

Bílý dům informace médií nekomentoval, kladný postoj k dohodě by mohl oznámit ještě ve středu.
Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu třiceti let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.
Podle agentury Reuters text neobsahuje takzvaný zlatý standard, který by zabránil Saúdské Arábii získat přístup k technologii pro obohacování uranu. Součástí textu není ani protokol, který by umožňoval přísnější dohled nad jaderným programem v Saúdské Arábii ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
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Dohoda by umožnila výstavbu zařízení na obohacování uranu na základě americké a saúdskoarabské studie. Ta by měla určit, zda se obohacování uranu v Saúdské Arábii vyplatí. Experti v minulosti varovali, že pokud by Saúdská Arábie získala technologii pro obohacování uranu, mohlo by to otevřít dveře jejím snahám získat jadernou zbraň.
Členové Trumpovy administrativy tvrdí, že silný americký vliv na saúdskoarabský program je dostatečnou pojistkou před jeho zneužitím pro vojenské účely, uvedl The Wall Street Journal.
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Spojené státy v minulosti uzavřely podobnou dohodu se Spojenými arabskými emiráty kvůli výstavbě jaderné elektrárny Baráka. Tato arabská země ale neusilovala o technologie pro obohacování uranu.
Pro Kongres nebude snadné dohodu zablokovat. Aby tak učinil, musí obě jeho komory přijmout společné usnesení a pak dvě třetiny zákonodárců musí přehlasovat očekávané Trumpovo veto.
Kvůli obohacování uranu nad limity nutné pouze pro civilní využití čelil silné kritice v posledních letech Írán. Ten navíc omezoval kontrolní aktivitu MAAE. Izrael a Spojené státy podezíraly Teherán, že usiluje o sestavení jaderné zbraně, což Írán popíral. Právě obavami z toho, že by íránský režim tuto zbraň získal, zdůvodňovaly Spojené státy a Izrael zahájení války proti této zemi.