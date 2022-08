Za používání Twitteru dostala žena ze Saúdské Arábie 34 let za mřížemi

Žena původem ze Saúdské Arábie, která studuje v Británii, byla odsouzena k 34 letům vězení za používání sociální sítě Twitter. Žena do své domoviny původně jela jen na dovolenou, zpět do Anglie se ale už nevrátila. Tamní policie ji zatkla za sledování účtů disidentů a aktivistů, jejichž příspěvky na sociální síti sdílela, o případu informoval list The Guardian.