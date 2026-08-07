Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.
„Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoliv projevu agrese. Stanoví, že jakýkoliv ozbrojený útok proti kterémukoliv z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy,“ stojí ve společném prohlášení.
Saúdskoarabský náměstek ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Rajid Krimlí uvedl, že dohoda nesouvisí s možnými jadernými ambicemi Saúdské Arábie ani se „závody ve zbrojení“. „Smlouva nepředstavuje snahu ustanovit vojenskou osu nebo sektářský blok,“ řekl vysoce postavený diplomat a zdůraznil obranný charakter dohody.
Pákistánský premiér Šaríf na síti X napsal, že dohoda by měla být „mírovým štítem pro příchozí generace“. Turecký prezident Erdogan uvedl, že od dohody očekává „rozvoj společných projektů v obranném průmyslu“, posílení bezpečnostní spolupráce a boje proti terorismu.
|
Jaderné závody, pobídka pro Írán. Dohoda USA se Saúdy budí zděšení
Erdogan odal, že dohoda není namířená proti žádnému konkrétnímu státu a mohou se k ní připojit i další země, jež usilují o stabilitu regionu. Podle tureckých úřadů dohoda také nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy.
Saúdská Arábie podepsala dohodu v období, kdy čelila útokům ze strany Íránu. Ty Teherán odůvodňoval přítomností amerických základen na saúdskoarabském území využívaných pro údery na své území.
|
Izrael sjednocuje islámský svět. Pákistán přibral Saúdy pod svůj jaderný deštník
Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO. Pákistán a v jisté míře i Turecko jsou mezi zprostředkovateli, kteří se snaží dosáhnout dohody ve válce mezi Íránem a Spojenými státy.
V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoliv útok na jeden z těchto států jako útok na oba.
Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Pásma Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.