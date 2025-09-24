Rada měla nejen v Saúdské Arábii, ale i v dalších muslimských zemích významný vliv. V posledních letech ale její autorita slábla na pozadí reforem mladého korunního prince Muhammada bin Salmána, který v Saúdské Arábii zmírnil řadu společenských a náboženských omezení ve snaze svou vlast modernizovat.
O smrti velkého muftího saúdskoarabský královský dvůr informoval v prohlášení. Věk duchovního nesdělil, předpokládá se však, že mu bylo kolem 80 let. V Rijádu za duchovního v úterý vedl modlitbu sám korunní princ. Šajch byl od svých 14 let nevidomý a v útlém věku se naučil Korán zpaměti. Kdo ho nahradí, zatím není jasné.
Stejně jako mnoho saúdských náboženských učenců zastával velký muftí přísný a hluboce konzervativní výklad islámu. V roce 2004 se dostal na titulní stránky, když kritizoval přítomnost nezahalených žen v blízkosti mužů na ekonomickém fóru v Džiddě a jejich chování označil za příčinu „zla a pohromy“, jak tehdy informovala agentura Reuters.
|
Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa
Silně konzervativní výklad islámu dlouho určoval náboženský a kulturní život království. Za posledních deset let ale vliv korunního prince bin Salmána, kterému je nyní 40 let, Saúdskou Arábii změnil skoro k nepoznání, píší The New York Times. Jedním z prvních významných kroků mladého prince bylo v roce 2016 odebrat pravomoci náboženské policii, která se potulovala ulicemi, hledala nesezdané páry, nutila kavárny vypínat hudbu nebo křičela na ženy, aby si zakryly vlasy.
V roce 2018 princ zrušil zákaz řízení, který se vztahoval na ženy, a o rok později otevřel království zahraničním turistům. Zrušil také povinnost, aby ženy na veřejnosti nosily dlouhé róby, a odstranil pravidlo, podle něhož musely Saúdky mít souhlas opatrovníka k cestám do zahraničí.