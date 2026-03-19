Dosud nejostřejší vyjádření. Saúdové si vyhrazují právo vojensky zaútočit na Írán

  11:20
Veškerá důvěra mezi Rijádem a Teheránem byla otřesena a Saúdská Arábie si vyhrazuje právo vojensky zasáhnout proti Íránu. V noci na čtvrtek to prohlásil saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán. Uvedl to poté, co Írán ve středu zaútočil balistickými střelami na Rijád, zatímco v saúdskoarabské metropoli jednali ministři zahraničí muslimských zemí.
Saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán po jednání muslimských zemí v Rijádu (19. března 2026) | foto: Reuters

Následky útoku na rafinerii Saudi Aramco v Rijádu (18. března 2026)
Jednání ministrů zahraničí muslimských zemí v Rijádu (19. března 2026)
V dosud nejostřejším vyjádření, které za téměř tři týdny nynější blízkovýchodní války ze Saúdské Arábie zaznělo, Farhán obvinil Teherán z promyšlených nepřátelských akcí proti svým sousedům – a to jak přímo, tak prostřednictvím řady svých nestátních spojenců v regionu.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu. Ten v odvetě útočí na Izrael a americké základny v arabských zemích Perského zálivu, íránské rakety a drony či jejich sestřelené úlomky ale dopadají i na civilní budovy a ropná zařízení v těchto státech.

Írán zasáhl jediné zařízení pro export ropy ze Zálivu, přerušilo provoz

Po středečním izraelském útoku na íránská pole pro těžbu plynu Teherán pohrozil vystupňováním útoků na ropnou infrastrukturu v Zálivu a již podnikl vzdušné údery například na rafinerie v Kuvajtu a na rudomořském pobřeží Saúdské Arábie.

„Tento nátlak ze strany Íránu se politicky i morálně obrátí proti němu a my si samozřejmě vyhrazujeme právo podniknout vojenské kroky, bude-li to nezbytné,“ řekl Farhán. Saúdská Arábie stále dává přednost diplomacii, ale „pokud Írán okamžitě nepřestane, domnívám se, že nezbude téměř nic, co by mohlo důvěru obnovit,“ prohlásil ministr na tiskové konferenci po konzultační schůzce šéfů diplomacie zemí regionu v noci na dnešek v Rijádu.

Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Ministři zahraničí dvanácti převážně muslimských zemí ve společném prohlášení odsoudili íránské útoky na sousední země v Perském zálivu a vyzvali k jejich okamžitému zastavení. Útoky na obytné oblasti a civilní infrastrukturu, jako jsou ropná zařízení, letiště a odsolovací stanice, nelze za žádných okolností ospravedlnit, uvedli ministři zemí nejen Perského zálivu, ale také Turecka, Jordánska či Sýrie.

Raketové útoky mířily i na Rijád

Zhruba ve stejné době, kdy se ministři sešli v rijádském hotelu, svědci podle Reuters v jeho okolí zpozorovali odpálení protistřel vyslaných proti íránským balistickým raketám. Saúdskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že sestřelilo čtyři balistické rakety mířící na Rijád a že některé úlomky dopadly poblíž rafinérie jižně od města. Čtyři lidé přitom utrpěli zranění, jde zřejmě o první případy zraněných v hlavním městě.

V zemích Zálivu útočíme kvůli přesunům amerických vojáků, hájí se Írán

Saúdská Arábie se od začátku konfliktu stala terčem útoků stovek íránských raket a dronů, podle úřadů se ale většinu z nich podařilo zneškodnit. Při středečních útocích však mnozí obyvatelé hlavního města poprvé slyšeli výbuchy nebo obdrželi varovné zprávy na mobilní telefonu, píše Reuters.

Saúdská Arábie a Írán v roce 2023 obnovily diplomatické vztahy ve snaze uvolnit napětí po letech nepřátelství, kdy obě země podporovaly protichůdná politická a vojenská hnutí v blízkovýchodním regionu.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento...

Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou...

19. března 2026  11:20

Roztržitý muž ztratil peněženku naditou 107 tisíci, nebylo to poprvé

Muž si vyzvedl ztracenou peněženku s bankovkami v hodnotě 107 tisíc korun.

O velkém štěstí může mluvit muž, který minulý víkend v jednom židenickém obchodě ztratil peněženku, která obsahovala bankovky v hodnotě 107 tisíc korun. Nikdo si ji nepřivlastnil, ale pracovník...

19. března 2026  11:16

Írán zasáhl jediné zařízení pro export ropy ze Zálivu, přerušilo provoz

Saúdskoarabský přístav Janbu na satelitním snímku (4. března 2026)

Rafinerie SAMREF ropné společnosti Saudi Aramco v saúdskoarabském přístavu Janbu se stala ve čtvrtek ráno terčem vzdušného útoku. Přístav v Rudém moři následkem přestal nakládat ropu. Saúdskoarabské...

19. března 2026  7:56,  aktualizováno  11:13

Rodiče, pozor. Na přijímačky musíte dítě ve škole omluvit, ostatní se učí

Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Části deváťáků a uchazečů o víceletá gymnázia už přišla pozvánka k jednotným přijímacím zkouškám. Nejpozději ji střední školy musí doručit do konce března. Děti a jejich rodiče v ní najdou, na jakou...

19. března 2026  11:12

Dopravu v Nuslích omezila porucha trakčního vedení, tramvaje jezdily jinudy

V pražských Nuslích je ochabená tramvajová doprava v důsledku poruchy trakčního...

V pražských Nuslích dopoledne asi dvě hodiny nejezdily tramvaje v důsledku poruchy trakčního vedení. Dotčené byly linky 3, 11 a 14. V úseku Náměstí Bratří Synků - Spořilov jezdila náhradní autobusová...

19. března 2026  10:26,  aktualizováno  10:49

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

19. března 2026  10:46

Chceme naši ruskou ropu. Pak Ukrajinu podpoříme, řekl Orbán v Bruselu

Maďarský premiér Orbán na summitu Evropské unie v Bruselu. (19. března 2026)

Chceme ropu, která je naše, řekl po čtvrtečním příjezdu na summit Evropské unie maďarský premiér Orbán. Až ji budeme mít, jsme připraveni Ukrajinu podpořit, dodal. Maďarsko blokuje schválení unijní...

19. března 2026  10:40

Stávková pohotovost na resortu Mrázové. Odbory nesouhlasí se zrušením agentury

Zuzana Mrázová,dříve Schwarz Bařtipánová (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po...

Odbory Agentury pro sociální začleňování (OASZ) na ministerstvu pro místní rozvoj vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem podle nich je, že vedení ministerstva rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst...

19. března 2026  10:37

Že jsme Geislerky? To není důležité, táta byl opravdu dobrej. Sestry uvedly výstavu

Z výstavy Petra Geislera GA-I-SU-RA v Centru současného umění DOX

Centrum současného umění DOX otevírá návštěvníkům novou expozici věnovanou japanologovi, překladateli, novináři a muži mnoha talentů Petru Geislerovi. Výstava jej představí velmi osobitým a svébytným...

19. března 2026  10:20

Nad základnou, kde bydlí Hegseth a Rubio, se pohybovaly neznámé drony

Vrtulník Marine One Joea Bidena přilétá na základnu Fort Lesley J. McNair ve...

Neznámé drony se pohybovaly nad vojenskou základnou ve Washingtonu, kde bydlí ministr obrany Pete Hegseth a šéf diplomacie Marco Rubio. Američtí činitelé zatím nezjistili, odkud drony přiletěly,...

19. března 2026  10:19

Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uzavřela více než stovku restaurací kvůli zanedbané hygieně, škůdcům a prošlým surovinám. „Občas je to boj s větrnými mlýny, ale děláme to pro...

19. března 2026

