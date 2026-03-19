V dosud nejostřejším vyjádření, které za téměř tři týdny nynější blízkovýchodní války ze Saúdské Arábie zaznělo, Farhán obvinil Teherán z promyšlených nepřátelských akcí proti svým sousedům – a to jak přímo, tak prostřednictvím řady svých nestátních spojenců v regionu.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu. Ten v odvetě útočí na Izrael a americké základny v arabských zemích Perského zálivu, íránské rakety a drony či jejich sestřelené úlomky ale dopadají i na civilní budovy a ropná zařízení v těchto státech.
Po středečním izraelském útoku na íránská pole pro těžbu plynu Teherán pohrozil vystupňováním útoků na ropnou infrastrukturu v Zálivu a již podnikl vzdušné údery například na rafinerie v Kuvajtu a na rudomořském pobřeží Saúdské Arábie.
„Tento nátlak ze strany Íránu se politicky i morálně obrátí proti němu a my si samozřejmě vyhrazujeme právo podniknout vojenské kroky, bude-li to nezbytné,“ řekl Farhán. Saúdská Arábie stále dává přednost diplomacii, ale „pokud Írán okamžitě nepřestane, domnívám se, že nezbude téměř nic, co by mohlo důvěru obnovit,“ prohlásil ministr na tiskové konferenci po konzultační schůzce šéfů diplomacie zemí regionu v noci na dnešek v Rijádu.
Ministři zahraničí dvanácti převážně muslimských zemí ve společném prohlášení odsoudili íránské útoky na sousední země v Perském zálivu a vyzvali k jejich okamžitému zastavení. Útoky na obytné oblasti a civilní infrastrukturu, jako jsou ropná zařízení, letiště a odsolovací stanice, nelze za žádných okolností ospravedlnit, uvedli ministři zemí nejen Perského zálivu, ale také Turecka, Jordánska či Sýrie.
Zhruba ve stejné době, kdy se ministři sešli v rijádském hotelu, svědci podle Reuters v jeho okolí zpozorovali odpálení protistřel vyslaných proti íránským balistickým raketám. Saúdskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že sestřelilo čtyři balistické rakety mířící na Rijád a že některé úlomky dopadly poblíž rafinérie jižně od města. Čtyři lidé přitom utrpěli zranění, jde zřejmě o první případy zraněných v hlavním městě.
|
Saúdská Arábie se od začátku konfliktu stala terčem útoků stovek íránských raket a dronů, podle úřadů se ale většinu z nich podařilo zneškodnit. Při středečních útocích však mnozí obyvatelé hlavního města poprvé slyšeli výbuchy nebo obdrželi varovné zprávy na mobilní telefonu, píše Reuters.
Saúdská Arábie a Írán v roce 2023 obnovily diplomatické vztahy ve snaze uvolnit napětí po letech nepřátelství, kdy obě země podporovaly protichůdná politická a vojenská hnutí v blízkovýchodním regionu.