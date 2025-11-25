Obchod nacházející se v diplomatické čtvrti byl bez oficiálního oznámení otevřen v lednu 2024, přestože v zemi platí zákaz prodeje alkoholu od 50. let minulého století. Takzvané zlaté vízum, úředně zvané Prémiový pobyt, umožňuje cizincům za poplatek 800 000 rijálů (asi 4,5 milionu korun) privilegovaný dlouhodobý pobyt v zemi. Jeho držitelé mohou v zemi žít, pracovat a investovat, aniž by potřebovali takzvaného místního sponzora, který se za ně zaručí, jak vyžadují saúdskoarabské zákony.
„Šel jsem do obchodu trochu váhavě, ale vlastně je to hodně snadné,“ řekl jeden z držitelů zlatého víza. Podle jedné diplomatky byl v sobotu obchod plný lidí a někteří zákazníci odcházeli s až 30 láhvemi.
Saúdská Arábie plánuje otevřít dva nové obchody s alkoholem. Jeden má být ve městě Džidda, kde má mnoho zemí mise konzulárního zastoupení, a druhý v provincii Zahrán, který bude obsluhovat zahraniční zaměstnance státního ropného giganta Aramco, kteří se nehlásí k islámu.
|
Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy
V zemi s přibližně 35 miliony obyvatel však i nadále platí pro většinu lidí přísný zákaz prodeje, držení a konzumace alkoholických nápojů, a to s odkazem na zákaz vycházející z islámského práva šaría. Porušení zákazu se trestá pokutami, odnětím svobody a v případě cizinců i vyhoštěním ze země.
Faktický vládce Saúdské Arábie, korunní princ Muhammad bin Salmán, se v rámci svých reforem snaží zemi modernizovat, diverzifikovat její ekonomiku, do určité míry liberalizovat a také změnit její obraz ve světě. Tyto snahy jsou zakotveny v programu Vize 2030, který vláda zahájila v roce 2016.