Režim neodpustil. Saúdové po 15 letech popravili protestanta z arabského jara

  19:21
Džalál al-Labád a jeho bratři se v roce 2011 účastnili protestů, které byly součástí arabského jara. Teď, o 15 let později, byl popraven. Už dříve stejným způsobem zemřel jeho bratr, další na rozsudek smrti čeká. Silný příběh přinesl deník The Washington Post.

Návštěvníci procházejí kolem obrazů saudské královské rodiny při příjezdu do turistického centra v Abhá. (19. srpna 2025) | foto: Reuters

Džalála al-Labáda uvěznili ve věznici v saudském Dammámu v únoru 2017. Byl obviněn podle státního zákona o protiteroristických zločinech a financování terorismu z ohrožování národní bezpečnosti, šíření teroru a podpory ozbrojených skupin.

„Víme, že tato obvinění nejsou v žádném případě spravedlivá,“ konstatovala jeho zástupkyně Duaa Dhainyová. „Džalál byl pod nátlakem mučení donucen podepsat přiznání,“ uvedla.

Džalál al-Labád není jediný ze své rodiny, kdo byl zabit tamním režimem. Jednoho z jeho starších bratrů, Fadela, popravili v roce 2019. Jeho další bratr Mohamed čeká ve vězení s rozsudkem smrti.

Začíná pouť do posvátné Mekky. S vedrem pomáhá největší klimatizace na světě

Džalál al-Labád vyrůstal v Qatifu, šíitské enklávě severně od Dammámu ve východní provincii Saúdské Arábie. V roce 2011 ji zachvátily protesty, inspirované vlnou regionálních povstání, které později vstoupily do dějin jako takzvané arabské jaro. Labád a několik členů jeho rodiny se připojili k demonstracím, jejichž cílem bylo ukončit to, co protestující označovali za diskriminaci šíitské menšiny v Saúdské Arábii ze strany vlády.

„Poprava Džalála nás utvrzuje v přesvědčení, že Saúdská Arábie bude i nadále popravovat lidi obviněné v souvislosti s protesty během arabského jara,“ řekl Dhainyová. „Vláda využívá popravy jako prostředek k umlčení,“ dodala.

Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové

Ve věznici v Dammámu, kde byl držen, byl podle jeho dřívější výpovědi mučen elektrickým proudem, škrcen a brutálně bit. Dále uvedl, že v jeho cele byla velká zima a zároveň byla neustále osvětlena jasnými světly, takže se nemohl pořádně vyspat. Zpráva OSN o zadržení pak uvádí, že mu vyšetřovatelé vyhrožovali a donutili jej podepsat předem sepsané doznání.

Saúdské ministerstvo vnitra ve svém veřejném prohlášení označilo popravu svého občana za potvrzení svého závazku k spravedlnosti a bezpečnosti. Mluvčí saúdské ambasády ve Washingtonu na žádost o komentář nereagoval.

1800 popravených za uplynulou dekádu

Podle londýnské organizace Reprieve, která sleduje výkon trestu smrti, popravila Saúdská Arábie letos nejméně 260 lidí – a poprava Džalál al-Labáda zřejmě porušuje zákon z roku 2018, který zakazuje ukládat trest smrti osobám mladším 18 let v době spáchání údajného trestného činu.

V Saúdské Arábii ukřižovali Barmánce usvědčeného z vraždy

V posledních deseti letech došlo v Saúdské Arábii k nárůstu počtu poprav, zvláště poté, co se král Salmán bin Abd al-Azíz ujal trůnu a jeho syn Muhammad bin Salmán byl jmenován ministrem obrany a o dva roky později korunním princem a později premiérem. Režim dohlížel na několik hromadných poprav, při nichž bylo v lednu 2016 zabito 47 lidí, včetně jednoho dítěte. V dubnu 2019 bylo popraveno 37 mužů. V březnu 2022 trest smrti postihl 81 mužů.

Celkem bylo podle oficiálních saúdských oznámení, která shromáždila a ověřila organizace Reprieve, kterou cituje Washington Post, v uplynulém desetiletí popraveno více než 1 800 lidí. Podle údajů shromážděných organizací Amnesty International jen málo zemí – pouze Čína a Írán – předstihlo Saúdskou Arábii v počtu poprav v roce 2024.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

23. srpna 2025  19:21

