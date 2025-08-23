Džalála al-Labáda uvěznili ve věznici v saudském Dammámu v únoru 2017. Byl obviněn podle státního zákona o protiteroristických zločinech a financování terorismu z ohrožování národní bezpečnosti, šíření teroru a podpory ozbrojených skupin.
„Víme, že tato obvinění nejsou v žádném případě spravedlivá,“ konstatovala jeho zástupkyně Duaa Dhainyová. „Džalál byl pod nátlakem mučení donucen podepsat přiznání,“ uvedla.
Džalál al-Labád není jediný ze své rodiny, kdo byl zabit tamním režimem. Jednoho z jeho starších bratrů, Fadela, popravili v roce 2019. Jeho další bratr Mohamed čeká ve vězení s rozsudkem smrti.
Džalál al-Labád vyrůstal v Qatifu, šíitské enklávě severně od Dammámu ve východní provincii Saúdské Arábie. V roce 2011 ji zachvátily protesty, inspirované vlnou regionálních povstání, které později vstoupily do dějin jako takzvané arabské jaro. Labád a několik členů jeho rodiny se připojili k demonstracím, jejichž cílem bylo ukončit to, co protestující označovali za diskriminaci šíitské menšiny v Saúdské Arábii ze strany vlády.
„Poprava Džalála nás utvrzuje v přesvědčení, že Saúdská Arábie bude i nadále popravovat lidi obviněné v souvislosti s protesty během arabského jara,“ řekl Dhainyová. „Vláda využívá popravy jako prostředek k umlčení,“ dodala.
Ve věznici v Dammámu, kde byl držen, byl podle jeho dřívější výpovědi mučen elektrickým proudem, škrcen a brutálně bit. Dále uvedl, že v jeho cele byla velká zima a zároveň byla neustále osvětlena jasnými světly, takže se nemohl pořádně vyspat. Zpráva OSN o zadržení pak uvádí, že mu vyšetřovatelé vyhrožovali a donutili jej podepsat předem sepsané doznání.
Saúdské ministerstvo vnitra ve svém veřejném prohlášení označilo popravu svého občana za potvrzení svého závazku k spravedlnosti a bezpečnosti. Mluvčí saúdské ambasády ve Washingtonu na žádost o komentář nereagoval.
1800 popravených za uplynulou dekádu
Podle londýnské organizace Reprieve, která sleduje výkon trestu smrti, popravila Saúdská Arábie letos nejméně 260 lidí – a poprava Džalál al-Labáda zřejmě porušuje zákon z roku 2018, který zakazuje ukládat trest smrti osobám mladším 18 let v době spáchání údajného trestného činu.
V posledních deseti letech došlo v Saúdské Arábii k nárůstu počtu poprav, zvláště poté, co se král Salmán bin Abd al-Azíz ujal trůnu a jeho syn Muhammad bin Salmán byl jmenován ministrem obrany a o dva roky později korunním princem a později premiérem. Režim dohlížel na několik hromadných poprav, při nichž bylo v lednu 2016 zabito 47 lidí, včetně jednoho dítěte. V dubnu 2019 bylo popraveno 37 mužů. V březnu 2022 trest smrti postihl 81 mužů.
Celkem bylo podle oficiálních saúdských oznámení, která shromáždila a ověřila organizace Reprieve, kterou cituje Washington Post, v uplynulém desetiletí popraveno více než 1 800 lidí. Podle údajů shromážděných organizací Amnesty International jen málo zemí – pouze Čína a Írán – předstihlo Saúdskou Arábii v počtu poprav v roce 2024.