Saúdové ukázali fotky zrcadlového města budoucnosti, bude dlouhé 170 kilometrů

Salmán při pondělní prezentaci nové vizualizace města The Line popsal utopii bez aut, která se stane „nejobyvatelnějším místem planety“. Architekti a ekonomové nicméně proveditelnost projektu zpochybňují již od roku 2021, kdy ho saúdská vláda poprvé představila.

Provincie NEOM se má stát biotechnologickým a digitálním centrem země rozprostírajícím se na ploše 26 tisíc čtverečních kilometrů. „NEOM řeší krizi v oblasti životaschopnosti a životního prostředí,“ prohlásil Salmán.

Saúdští úředníci dříve uváděli, že populace města The Line bude kolem milionu obyvatel, nyní však urbanisté podle listu The Wall Street Journal (WSJ) přemýšlejí, jak do města vměstnat až šest milionů lidí. Změna je součástí národního populačního boomu, o kterém Salmán řekl, že bude nezbytný k tomu, aby se Saúdská Arábie, stala ekonomickou velmocí.

„To je hlavní účel budování NEOMU, zvýšit kapacitu Saúdské Arábie, získat více občanů a více lidí. A když stavíme od úplného začátku, proč bychom měli kopírovat normální města? Pokud máte peníze, měli byste zvýšit laťku a vytvořit něco inovativního a odlišného,“ prohlásil princ.

Vše se může znovu změnit, říká analytik

Podle propagačního videa bude město The Line ze sta procent napájeno obnovitelnými zdroji energie bude mít „celoročně mírné mikroklima s přirozeným větráním“. Minulé ekologické závazky království, jako je příslib dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2060, ale vyvolaly skepsi ekologů.

„NEOM má dobrou pozici pro využívání solární a větrné energie a má rovněž hostit elektrárnu na zelený vodík. Ale proveditelnost NEOMU jako celku je stále nejasná vzhledem k bezprecedentnímu rozsahu a ceně projektu,“ řekl Torbjorn Soltvedt, analytik společnosti pro rizikové zpravodajství.

Propagační video k městu nazvanému The Line:

Agentura Reuters uvádí, že první fáze projektu má stát 319 miliard dolarů, celkem se pak jeho cena vyšplhá na 500 miliard dolarů (12 bilionů korun).

Pondělní prezentace město The Line ukázala jako dvě 170 kilometrů dlouhé a 500 metrů vysoké zrcadlové vnější fasády, které jsou od sebe vzdálené 200 metrů. Uvnitř mají být zahrady či stadion. Bude WSJ bude projekt třeba budovat po etapách a výstavba může trvat až 50 let.

„Koncept se od své rané koncepce natolik proměnil, že je těžké určit jeho směr: zmenšení, zvýšení či odbočení do strany,“ reagoval analytik Robert Mogielnicki z Arabského institutu států Perského zálivu ve Washingtonu.

Město The Line má být odpovědí na „nekontrolované a nehospodárné rozrůstání měst“. Vrstvení bytů, škol a parků na sebe autoři nazývají „urbanismem s nulovou gravitací“. Obyvatelé podle nich budou mít všechny denní potřeby dosažitelné během pěti minut chůze a přístup k vysokorychlostní železnici, která je z jednoho konce na druhý odveze za 20 minut.

Jednou z největších výzev pro konstrukci podle WSJ představuje stín. „Nedostatek slunečního světla by mohl být zdraví škodlivý,“ domnívá se deník. Stavba také čelé výzvě, která je ve stavebnictví jedinečná: zakřivení Země.