Já chci své pyramidy. Saúdský sen o městu budoucnosti narazil na realitu

Je to nejambicióznější vize korunního prince Muhammada bin Salmána. Na pustém pobřeží Akabského zálivu by měla vzniknout zcela nová provincie. Saúdské Silicon Valley, které přitáhne investice z celého světa a stane se klíčem k vykročení saúdské ekonomiky do post-ropné budoucnosti.

Předpokládaná cena: 500 miliard dolarů. První fáze by měla být hotova za čtyři roky. Jenže projekt zvaný NEOM se už teď potýká s nedodržováním termínů a odchody klíčových lidí, informuje americký list The Wall Street Journal.



Projekt například počítá s výstavbou deseti paláců o velikosti fotbalového hřiště. Ovšem i mezi manažery se množí pochybnosti, kdo by si takovou nemovitost v ceně až 400 milionů dolarů chtěl pořídit. Inženýři si lámou hlavu, jak v úbočí vyprahlých hor vyhloubit 800 metrů dlouhou a třicet pater hlubokou díru, v níž by měl být zkonstruován shluk hotelů a rezidencí.

Když urbanisté loni v prosinci korunního prince přesvědčovali, aby ze svých vizí slevil a nabídli mu reálnější plány ekologického města budoucnosti, napomenul je, že se drží příliš při zemi. „Já chci své pyramidy,“ prohlásil podle svědků nejmocnější muž pouštního království známý pod zkratkou MBS.



V centru projektu NEOM stojí vize futuristického města nazvaného The Line. Sto sedmdesát kilometrů dlouhá metropole, kde nebudou jezdit žádná auta a obyvatelé budou cestovat vysokorychlostními vlaky pod zemí. Veškerou infrastrukturu v uhlíkově neutrálním projektu by měla řídit umělá inteligence.



Korunní princ podle informací amerického listu nyní zvažuje, že působivý horizont nového města podtrhne gigantická stavba 485 metrů vysoká a téměř devadesát kilometrů široká. Byla by tak asi čtyřikrát delší než Manhattan.

V okolní poušti by měly vyrůst další čtyři developerské projekty: Neom Bay, Aqaba Region, Neom Mountain a Neom Industrial City. Pětatřicetiletý princ počítá s tím, že v NEOMu bude celkem čtrnáct průmyslových sektorů, které budou produkovat například energii či potraviny. Samozřejmostí je i obří letiště.



Rijád už do projektu investoval více než miliardu dolarů, které padly převážně na milionové mzdy manažerů, odvážné architektonické plány a služby konzultačních firem.



Jenže i v Rijádu se ozývají hlasy, že tyto peníze by měly být vynaloženy lépe. Panují pochybnosti, že projekt dokáže přilákat zahraniční investory a je otázkou, jestli aglomerace budoucnosti bude přitažlivá pro cizince zvyklé na západní normy chování - a to i přesto, že by zde neměly platit striktní zákony islámské monarchie.

Jako v sektě

Největším dosavadním úspěchem je kontrakt na výstavbu závodu na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, který by měla vybudovat americká společnost Air Products & Chemicals. Pro ni stavba dává smysl i v případě, že z projektu NEOM nakonec nic nebude. Američany lákají hlavně příhodné podmínky pro větrnou a solární energetiku.

Architekti si pod podmínkou anonymity stěžují na to, že jim korunní princ do jejich plánů často nesmyslně zasahuje a šťourá se v každém detailu. Při příležitosti lednového představení města The Line chtěl prý v plánovaném místě výstavby nechat rozsvítit sto sedmdesát kilometrů dlouhou linii silných světel, jejichž záři by spatřili i na Mezinárodní vesmírné stanici. Nakonec od toho upustil.

Projektu už dalo vale několik klíčových manažerů, například ředitel investičního fondu, vedoucí divize turistiky, dva šéfové marketingu i jejich kolegové z PR. Někteří z nich si stěžovali na chování generálního ředitele projektu. Nadhmi Al-Nasr, někdejší dlouholetý manažer státní ropné společnosti Aramco, je pověstný svými výbuchy zloby a ponižováním podřízených.

Přestože nad realizovatelností projektu visí čím dál více otazníků, zaměstance nutí, aby se vizi korunního prince zcela oddali. „Když jsem dala výpověď, měla jsem pocit, jako kdybych se vymanila z osidel nějakého kultu,“ komentovala tuto atmosféru Aimee Bothwellová, která měla v NEOMu na starosti přípravu sektoru potravinářství.