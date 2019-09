Pokud něco neuděláme s Íránem, cena ropy raketově poroste, tvrdí saúdský princ

Salmán také vyjádřil souhlas s názorem amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, že nedávný útok na saúdskoarabská ropná zařízení byl válečným aktem Íránu.

„Jestliže svět nepodnikne důrazný a rozhodný krok, aby odstrašil Írán, budeme svědky další eskalace, která ohrozí světové zájmy,“ uvedl bin Salmán. „Dodávky ropy budou narušeny a ceny se vyšplhají k nepředstavitelným hodnotám, jaké jsme ještě nezažili,“ dodal v rozhovoru v pořadu 60 Minutes vedeném v Saúdské Arábii. Ta je největším vývozcem ropy na světě.

Rijád stejně jako Washington připisuje Íránu odpovědnost za útok na ropná zařízení Abkajk a Churajs ze 14. září, k němuž se přihlásili šíitští povstalci, kteří bojují proti ústřední vládě v Jemenu. Údery snížily těžbu o 5,7 milionu barelů, což je zhruba polovina běžné produkce. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá. Saúdská Arábie trvá na tom, že útočník použil íránské zbraně.

Odporný zločin, řekl princ o vraždě novináře

Bin Salmán se rovněž vyjádřil k případu vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. „Byl to odporný zločin,“ uvedl 34letý bin Salmán v televizním pořadu 60 Minutes. „Jako vůdce Saúdské Arábie za to nesu plnou odpovědnost, navíc vzhledem k tomu, že to měli na svědomí lidé pracující pro saúdskoarabskou vládu,“ dodal. Na dotaz, zda vraždu Chášukdžího nařídil, ale odvětil: „To rozhodně ne.“



Chášukdží byl loni brutálně zavražděn na saúdskoarabském velvyslanectví v Istanbulu, kam si přišel vyřídit dokumenty, které potřeboval kvůli svatbě se svou tureckou snoubenkou. Brutální vraždu mělo na svědomí komando saúdskoarabských agentů. Princ dosud o případu veřejně nemluvil, některé západní vlády i americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) se domnívají, že dal k zabití novináře příkaz.

V červnu zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva Agnes Callamardová doporučila zahájit v souvislosti s vraždou vyšetřování Muhammada bin Salmána a dalších představitelů království. Rijád ale dlouhodobě odmítá, že měl bin Salmán s vraždou cokoliv společného, i když šlo o operaci agentů, z nichž někteří podávají zprávy přímo korunnímu princi, uvedla agentura AP.

„Někteří si myslí, že bych měl vědět, co každý den dělají tři miliony lidí, kteří pracují pro saúdskoarabskou vládu,“ řekl v americké televizi bin Salmán. „Není možné, aby tři miliony lidí denně podávali zprávy přímo vůdci nebo druhé nejvýše postavené osobě ve vládě,“ dodal.

Chášukdžího snoubenka Hatice Cengizová minulý čtvrtek v rozhovoru s agenturou AP uvedla, že odpovědnost za vraždu „neleží jen na pachatelích“. Chce přitom, aby jí korunní princ odpověděl na následující otázky: „Proč byl Džamál zabit? Kde je jeho tělo? Jaký byl motiv jeho vraždy?“

