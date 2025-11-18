Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy

Trump nejprve hovořil o dohodě s Rijádem, který v USA investuje 600 miliard dolarů. „Velmi si toho ceníme,“ řekl americký prezident s tím, že konečná suma bude ale vyšší. Podle Trumpa peníze půjdou do továren, společností nebo na burzu, což prý vytvoří mnoho nových pracovních míst.
Následně v Oválné pracovně dostal slovo bin Salmán, který oznámil, že Saúdská Arábie může investici zvýšit na jeden bilion dolarů. „Chcete mi říct, že investujete v USA jeden bilion dolarů?“ zeptal se Trump prince. „Zcela jistě,“ odpověděl bin Salmán.
O možném prodeji stíhaček F-35, které Trump označil za nejlepší na světě, prezident hovořil už krátce před bin Salmánovým příchodem do Bílého domu. Pak uvedl, že Saúdská Arábie by mohla pokročilé stroje získat v rámci podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem.
Poznamenal, že obě země si zaslouží to nejlepší, což jsou právě F-35. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi věří.
Portál Axios k možnosti takového prodeje napsal, že Izrael se proti tomu v zásadě nestaví. Usiluje však o to, aby byla akvizice podmíněna normalizací vztahů Saúdské Arábie s židovským státem. Korunní princ v Bílém domě řekl, že Rijád na normalizaci vztahů s Izraelem pracuje.
Saúdská Arábie podle prince chce být součástí abrahámovských dohod o normalizaci vztahů s Izraelem, ale chce přitom zajistit i jasně vytyčenou cestu k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinské otázky. Trump označil jejich diskusi na toto téma za velmi dobrou a vyjádřil přesvědčení, že od prince obdržel pozitivní odpověď.
Bin Salmán, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, na dotaz novináře v Oválné pracovně po boku Trumpa řekl, že oba vedli na toto téma konstruktivní diskusi. „Budeme na tom pracovat, abychom byli co nejdříve připraveni na správnou situaci, která to umožní,“ řekl bin Salmán s odkazem na cestu k dvoustátnímu řešení, aniž by se k přijetí dohod výslovně zavázal.
Trump navázal slovy: „Nechci použít slovo závazek, ale vedli jsme velmi dobrý rozhovor o abrahámovských dohodách. Mluvili jsme o jednostátním, dvoustátním (řešení), mluvili jsme o spoustě věcí.“ Oba budou o této věci nadále diskutovat, řekl Trump a dodal, že bin Salmán má z dohod „velmi dobrý pocit“.
„Chceme mír pro Izraelce, chceme mír pro Palestince. Chceme, aby v regionu žili v míru vedle sebe a uděláme vše pro to, aby ten den nastal,“ uzavřel saúdskoarabský korunní princ.
Washington se v rámci takzvaných abrahámovských dohod snaží zlepšovat vztahy mezi Izraelem a arabskými či převážně muslimskými zeměmi. Dohody vznikly za prvního Trumpova mandátu v roce 2020, vztahy s Izraelem na jejich základě dosud navázaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko, připojit se hodlá také Kazachstán.
Saúdská Arábie dlouhodobě podmiňuje navázání vztahů s Izraelem vznikem životaschopného samostatného Palestinského státu, což však současná izraelská vláda, která se opírá o nacionalistické a náboženské strany, odmítá.
Muhammad bin Salmán, kterému se také přezdívá MBS, se v úterý vyjádřil i k vraždě saúdskoarabského novináře v americkém exilu Džamála Chášukdžího, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Označil ji za „velkou chybu“.
Princ to řekl po otázce novinářů. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl. „Nemusíte uvádět našeho hosta do rozpaků kvůli něčemu takovému,“ řekl Trump, který do novinářského dotazu vstoupil. Novináři žádali prince o komentář k tomu, že podle amerických tajných služeb za vraždou stál.
Princ řekl, že Rijád učinil učinil všechny správné kroky, aby věc vyšetřil. „Je to bolestivé a je to velká chyba,“ řekl. Chášukdží byl zavražděn patrně na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Tělo pak vrazi vynášeli v několika kufrech.
K tématu pak Trump ještě řekl, že tento novinář byl značně kontroverzní. „Spousta lidí toho pána, o kterém mluvíte, ráda neměla. Ať už ho máte rádi, nebo ne, takové věci se stávají,“ řekl americký prezident.
Trump během setkání s princem opakovaně hovořil o skvělých vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií. Tu má za skvělého spojence a zemi, které Washington věří. Prince Trump hned v úvodu oslovil jako starého a velmi dobrého přítele. Později ještě řekl, že bin Salmán je budoucí král a že se těší všeobecnému respektu. Bin Salmán svou návštěvu v Bílém domě přirovnal k nové kapitole vzájemných vztahů.