Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy

Autor: ,
  20:00aktualizováno  20:15
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v úterý navštívil Bílý dům. Po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem oba vládci oznámili, že si Saúdové pořídí americké stíhačky páté generace F-35. Arabské království také podle Trumpa v USA investuje 600 miliard dolarů (12,5 bilionu korun). Princ přezdívaný MBS pak řekl, že investice zcela jistě dosáhne bilionu dolarů (20,8 bilionu korun). Promluvil i o vraždě novináře Džamála Chášukdžího.

Trump nejprve hovořil o dohodě s Rijádem, který v USA investuje 600 miliard dolarů. „Velmi si toho ceníme,“ řekl americký prezident s tím, že konečná suma bude ale vyšší. Podle Trumpa peníze půjdou do továren, společností nebo na burzu, což prý vytvoří mnoho nových pracovních míst.

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)
23 fotografií

Následně v Oválné pracovně dostal slovo bin Salmán, který oznámil, že Saúdská Arábie může investici zvýšit na jeden bilion dolarů. „Chcete mi říct, že investujete v USA jeden bilion dolarů?“ zeptal se Trump prince. „Zcela jistě,“ odpověděl bin Salmán.

Vraždu Chášukdžího schválil saúdský korunní princ, uvedly tajné služby

O možném prodeji stíhaček F-35, které Trump označil za nejlepší na světě, prezident hovořil už krátce před bin Salmánovým příchodem do Bílého domu. Pak uvedl, že Saúdská Arábie by mohla pokročilé stroje získat v rámci podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem.

Poznamenal, že obě země si zaslouží to nejlepší, což jsou právě F-35. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi věří.

Portál Axios k možnosti takového prodeje napsal, že Izrael se proti tomu v zásadě nestaví. Usiluje však o to, aby byla akvizice podmíněna normalizací vztahů Saúdské Arábie s židovským státem. Korunní princ v Bílém domě řekl, že Rijád na normalizaci vztahů s Izraelem pracuje.

Saúdové chtějí mír pro Izrael i Palestinu

Saúdská Arábie podle prince chce být součástí abrahámovských dohod o normalizaci vztahů s Izraelem, ale chce přitom zajistit i jasně vytyčenou cestu k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinské otázky. Trump označil jejich diskusi na toto téma za velmi dobrou a vyjádřil přesvědčení, že od prince obdržel pozitivní odpověď.

Bin Salmán, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie, na dotaz novináře v Oválné pracovně po boku Trumpa řekl, že oba vedli na toto téma konstruktivní diskusi. „Budeme na tom pracovat, abychom byli co nejdříve připraveni na správnou situaci, která to umožní,“ řekl bin Salmán s odkazem na cestu k dvoustátnímu řešení, aniž by se k přijetí dohod výslovně zavázal.

Boj o bohatou pouštní nevěstu. Když se Čína a USA perou, vítězí Saúdové

Trump navázal slovy: „Nechci použít slovo závazek, ale vedli jsme velmi dobrý rozhovor o abrahámovských dohodách. Mluvili jsme o jednostátním, dvoustátním (řešení), mluvili jsme o spoustě věcí.“ Oba budou o této věci nadále diskutovat, řekl Trump a dodal, že bin Salmán má z dohod „velmi dobrý pocit“.

„Chceme mír pro Izraelce, chceme mír pro Palestince. Chceme, aby v regionu žili v míru vedle sebe a uděláme vše pro to, aby ten den nastal,“ uzavřel saúdskoarabský korunní princ.

Nezakrývejte mi ústa, mám astma a udusím se, říkal Chášukdží svým vrahům

Washington se v rámci takzvaných abrahámovských dohod snaží zlepšovat vztahy mezi Izraelem a arabskými či převážně muslimskými zeměmi. Dohody vznikly za prvního Trumpova mandátu v roce 2020, vztahy s Izraelem na jejich základě dosud navázaly Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Súdán a Maroko, připojit se hodlá také Kazachstán.

Saúdská Arábie dlouhodobě podmiňuje navázání vztahů s Izraelem vznikem životaschopného samostatného Palestinského státu, což však současná izraelská vláda, která se opírá o nacionalistické a náboženské strany, odmítá.

To se stává, reagoval Trump na rozčtvrcení novináře

Muhammad bin Salmán, kterému se také přezdívá MBS, se v úterý vyjádřil i k vraždě saúdskoarabského novináře v americkém exilu Džamála Chášukdžího, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Označil ji za „velkou chybu“.

Princ to řekl po otázce novinářů. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl. „Nemusíte uvádět našeho hosta do rozpaků kvůli něčemu takovému,“ řekl Trump, který do novinářského dotazu vstoupil. Novináři žádali prince o komentář k tomu, že podle amerických tajných služeb za vraždou stál.

Princ řekl, že Rijád učinil učinil všechny správné kroky, aby věc vyšetřil. „Je to bolestivé a je to velká chyba,“ řekl. Chášukdží byl zavražděn patrně na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Tělo pak vrazi vynášeli v několika kufrech.

Z Muhammada bin Salmána je saúdský premiér, post mu může dát imunitu

K tématu pak Trump ještě řekl, že tento novinář byl značně kontroverzní. „Spousta lidí toho pána, o kterém mluvíte, ráda neměla. Ať už ho máte rádi, nebo ne, takové věci se stávají,“ řekl americký prezident.

Trump během setkání s princem opakovaně hovořil o skvělých vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií. Tu má za skvělého spojence a zemi, které Washington věří. Prince Trump hned v úvodu oslovil jako starého a velmi dobrého přítele. Později ještě řekl, že bin Salmán je budoucí král a že se těší všeobecnému respektu. Bin Salmán svou návštěvu v Bílém domě přirovnal k nové kapitole vzájemných vztahů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Úspěšně jsme použili střely ATACMS na cíle v Rusku, chlubí se Ukrajinci

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo kusy amerických raket ATACMS, kterými...

Ukrajinská armáda úspěšně zaútočila střelami ATACMS proti vojenským cílům na území Ruska. V úterý to na Telegramu oznámil ukrajinský generální štáb. Střely ATACMS dodávají Ukrajině Spojené státy....

18. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  20:32

Hejtman Půta bude kandidovat do Senátu. Když vyhraje, odejde z vedení kraje

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.

18. listopadu 2025  20:32

Ukrajina s českou firmou dohodla výrobu dronů. Budou likvidovat ruské letouny

Ukrajina podepsala s českou firmou dohodu o výrobě stíhacích dronů. (18....

Ukrajina podepsala s českou firmou dohodu o vývoji a výrobě technologie pro zachycování vzdušných cílů. Na síti Telegram to v úterý uvedl šéf ukrajinské zbrojařské společnosti Herman Smetanin....

18. listopadu 2025  20:20

Saúdové si koupí stíhačky F-35, investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v úterý navštívil Bílý dům. Po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem oba vládci oznámili, že si Saúdové pořídí americké stíhačky páté...

18. listopadu 2025,  aktualizováno  20:15

Riziko útoku Hamásu v Evropě je teď vyšší, síť vede i přes Česko, varuje expert

Premium
Policisté na vánočním trhu v německém Essenu (15. listopadu 2025)

Hamás byl v Berlíně ochoten zabíjet i muslimy, zbraně má v Evropě zakopané léta a Česko využívá jako klidné zázemí k přípravě na útoky, varuje v rozhovoru pro iDNES.cz elitní expert na boj...

18. listopadu 2025

Kuba by byl vhodný kandidát, zaznělo z ODS, která hledá nového šéfa

Jihočeský hejtman Martin Kuba

Do souboje o nového předsedu ODS místo Petra Fialy se přihlásili zatím dosavadní ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městské části Ostrava Jih Radim Ivan. Počet kandidátů ale nemusí být...

18. listopadu 2025  14:24,  aktualizováno  19:40

Francie posmrtně uctila Alfréda Dreyfuse. Macron ho povýšil na brigádního generála

Francouzský prezident Emanuel Macron (18. dubna 2023)

Francouzský prezident Emmanuel Macron a premiér Sébastien Lecornu podepsali zákon o posmrtném povýšení Alfreda Dreyfuse do hodnosti brigádního generála. Mnozí to vnímají jako symbolický krok v boji...

18. listopadu 2025  18:47

Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Pokud se Andrej Babiš stane premiérem bez toho, aby přistoupil ke změnám, ocitne se ještě ve větším střetu zájmů než posledně. Alespoň se to domnívá prezident Petr Pavel, podle kterého by taková...

18. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  18:35

Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku...

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za...

18. listopadu 2025  17:28

Mimořádně znepokojivé, hodnotí sabotáž v Polsku Fiala. Zprávy vyhodnocuje i policie

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Za pondělní sabotáží na polské železnici stály podle Varšavy ruské tajné služby. Dosluhující premiér Petr Fiala z ODS to označil za „mimořádně znepokojivé“. „Nesmíme být naivní a podceňovat rizika,...

18. listopadu 2025  14:05,  aktualizováno  17:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

U obce Mrač na Benešovsku se střetlo osobní auto s kamionem. Na místě jsou...

Provoz na tahu z Prahy na Benešov odpoledne výrazně zkomplikovala nehoda osobního vozu a kamionu. Na silnici 3 u obce Mrač řidič osobáku nejspíš nedobrzdil v koloně a zezadu naboural do návěsu, pod...

18. listopadu 2025  14:44,  aktualizováno  16:29

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:37,  aktualizováno  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.