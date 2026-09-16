Mluvčí vojenské koalice podporující jemenskou mezinárodně uznávanou vládu Turkí Málikí ve svém prohlášení uvedl, že se jedná o druhý pokus jemenských proíránských povstalců zasáhnout Mekku, nejsvětější město islámu a místo každoroční poutě hadždž. Za první pokus koalice označila odpálení balistické rakety v červenci 2017.
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Ofenziva Húsíů nebere konce. Dobyli další ostrovy v Rudém moři
Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí vedenou Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Podle agentury AP však nová ofenziva povstalců Jemen opět uvrhla do občanské války.