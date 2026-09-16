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Húsíové zaútočili dronem na Mekku, tvrdí Saudská Arábie. Stroj sestřelili

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  6:44
Húsíové - ilustrační snímek

Húsíové - ilustrační snímek | foto: ČTK

Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Húsiové obsadili ostrov Majún, zmocnili se zbraní za miliony dolarů.
14 fotografií
Saúdskoarabská protivzdušná obrana v úterý sestřelila dron vypuštěný jemenskými šíitskými povstalci Húsii, než mohl proniknout do vzdušného prostoru nad Mekkou. Ve středu to uvedla Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu.

Mluvčí vojenské koalice podporující jemenskou mezinárodně uznávanou vládu Turkí Málikí ve svém prohlášení uvedl, že se jedná o druhý pokus jemenských proíránských povstalců zasáhnout Mekku, nejsvětější město islámu a místo každoroční poutě hadždž. Za první pokus koalice označila odpálení balistické rakety v červenci 2017.

Ofenziva Húsíů nebere konce. Dobyli další ostrovy v Rudém moři

Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015 a poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými vojenskou koalicí vedenou Rijádem válku až do příměří v roce 2022. Podle agentury AP však nová ofenziva povstalců Jemen opět uvrhla do občanské války.

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