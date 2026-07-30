Rijád se od konce února, kdy USA s Izraelem zaútočily na Írán, nachází ve stále se rozšiřujícím krizovém módu. Začalo to odvetnými útoky Teheránu na země Perského zálivu. Saúdská Arábie, jež veřejně dala najevo, že nehodlá umožnit USA podnikat ze svých základen útoky na Írán, se i přes údery snažila vyhnout zapojení do širšího konfliktu, ačkoliv se objevovaly zákulisní zprávy, že USA pomáhá s vojenskými aktivitami proti íránským odpalovacím zařízením.
„Čelit ze tří stran nepředvídatelným protivníkům, kteří mistrně zvládají asymetrické vedení války, je pro jakéhokoli vojenského plánovače ta nejhorší noční můra.“