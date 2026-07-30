Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Nová fáze konfliktu. Podpořením USA Saúdové riskují válku na třech frontách

Jan Hron
  20:00

Fotogalerie16 Premium

Iráčtí podporovatelé nesou rakve příslušníků proíránských Lidových mobilizačních sil, zabitých při americko-saúdských úderech. (29. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Saúdská Arábie se poprvé od začátku konfliktu na Blízkém východě zapojila do válečných aktivit USA, když zaútočila na protiamerické a Íránem podporované milice v Iráku. Rijád nicméně naznačuje, že se nechce do války zatáhnout, hrozí mu ale, že se tak stane a bude čelit rovnou třem protivníkům zároveň – iráckým milicím, jemenským Húsíům i samotnému Íránu.

Rijád se od konce února, kdy USA s Izraelem zaútočily na Írán, nachází ve stále se rozšiřujícím krizovém módu. Začalo to odvetnými útoky Teheránu na země Perského zálivu. Saúdská Arábie, jež veřejně dala najevo, že nehodlá umožnit USA podnikat ze svých základen útoky na Írán, se i přes údery snažila vyhnout zapojení do širšího konfliktu, ačkoliv se objevovaly zákulisní zprávy, že USA pomáhá s vojenskými aktivitami proti íránským odpalovacím zařízením.

„Čelit ze tří stran nepředvídatelným protivníkům, kteří mistrně zvládají asymetrické vedení války, je pro jakéhokoli vojenského plánovače ta nejhorší noční můra.“

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista

Dopravní nehoda tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici v pražské Libni....

Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Kvůli poruše stály vlaky mezi Vary a Chodovem. Spoje nahradil autobus

ilustrační snímek

Kvůli poruše trakčního vedení a poškození lokomotivy byl dočasně zastaven provoz na trati 140 mezi Karlovými Vary a Chodovem. Podle webu Českých drah nahradila vlaky v tomto úseku autobusová doprava.

30. července 2026  18:24,  aktualizováno  20:36

V Česku padaly teplotní rekordy, v Doksanech naměřili přes 40 stupňů

Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku,...

V Doksanech na Litoměřicku ve čtvrtek v 17 hodin naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech. Na facebooku o tom informoval...

30. července 2026  17:58,  aktualizováno  20:02

Nová fáze konfliktu. Podpořením USA Saúdové riskují válku na třech frontách

Premium
Iráčtí podporovatelé nesou rakve příslušníků proíránských Lidových...

Saúdská Arábie se poprvé od začátku konfliktu na Blízkém východě zapojila do válečných aktivit USA, když zaútočila na protiamerické a Íránem podporované milice v Iráku. Rijád nicméně naznačuje, že se...

30. července 2026

Maďarsko kvůli suchu odstaví jadernou elektrárnu, lidé mají omezit spotřebu

Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku, která kvůli nízké hladině Dunaje odstavila...

Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Stane se tak ve čtvrtek či v pátek, oznámil premiér Péter Magyar. Od pondělí by tak situace s dodávkami elektřiny...

30. července 2026  19:31

V Ostravar Aréně unikl čpavek. Zavřete okna, radí primátor města

Ostravar Aréna, kde hrají své domácí zápasy hokejisté Vítkovic.

V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu, uvedl ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu). Lidé v okolí by si měli zavřít okna.

30. července 2026  19:23

Přírodní koupaliště sužují kvůli vedrům sinice. Místy platí zákaz koupání

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6

S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť v Česku zhoršila kvalita vody. Zvýšil se výskyt sinic, bakterií produkujících zdraví nebezpečné látky. Stále se ale najde řada míst, kde se...

30. července 2026  18:37

Problémy nám dělají pytláci a houbaři. Šéf Lánské obory o jejím otevření i reputaci

Premium
Brána (po)otevřená. Ředitel Lesní správy Lány Michal Pernica otevírá bránu obory. Jedinečný komplex není volně přístupný, ale správa tam pořádá exkurze s průvodcem pro malé skupiny zájemců.

Za okny se střídají stáda daňků, jelenů a muflonů. Nad hlavami krouží mořský orel. Není snadné se sem dostat. Ale když už s průvodcem vyrazíte do Lánské obory, určitě nebudete litovat. Čím je...

30. července 2026  18:30

Ruské útoky na Ukrajině zabily devět lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries

Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)

Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně devět mrtvých, jsou mezi nimi i děti. Reuters ale bez podrobností píše o nejméně 13 mrtvých. Podle Zelenského Rusko v noci na...

30. července 2026  4:47,  aktualizováno  18:28

Británie proti Česku: u kterých potravin ušetříte a kde platíte dvakrát tolik

Prodejna Lidl v Londýně 21.7. 2026

Chystáte se do Británie a chcete vědět, co si tam pořídíte levněji než doma? Prošli jsme regály britského supermarketu od limonád přes mléčné výrobky a mražená jídla až po pečivo a spočítali, kde...

30. července 2026  18:25

Na Opavsku hoří 27 hektarů lesa. Platí třetí stupeň poplachu, zásah komplikuje vítr

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují...

30. července 2026  15:58,  aktualizováno  18:23

Polsko zasáhla ruská raketa. Dopadla na východě země, vzlétly stíhačky

Polsko zasáhla ruská raketa, dopadla na východě země. Polská armáda neznámý...

Vojenský letoun F-16 byl v noci na čtvrtek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina poté vojáci objevili přibližně deset metrů velký kráter, jednalo...

30. července 2026  8:50,  aktualizováno  18:23

Největší světový výrobce piva těží z fotbalu. Pomohl mu vyvážit propad v Číně

Kelímky Michelob Ultra při zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a...

Sponzorství fotbalového mistrovství světa pomohlo společnosti Anheuser-Busch InBev zvýšit poptávku po pivu Michelob Ultra ve Spojených státech i po dalších značkách v Mexiku. Díky tomu největší...

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×