MBS v sérii rozhovorů z minulého týdne argumentoval, že dokud je v čele Íránu vláda tvrdé linie, bude země pro státy Perského zálivu představovat neustálou hrozbu, napsal NYT s odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem jednání.
Trump údajně naznačoval, že by válečné operace utlumil, ale princ na něj naléhal, že by to byla chyba. Namísto toho tlačil na šéfa Bílého domu, aby útočil na íránskou energetickou infrastrukturu s cílem oslabit islamistický režim. Pro tento účel podporuje i vyslání amerických pozemních sil do Íránu.
Podle analytiků napojených na Saúdskou Arábii by MBS pravděpodobně preferoval se válce úplně vyhnout. Bojí se však, že kdyby se Trump nyní stáhl, státy Perského zálivu by se musely samy vypořádat se zuřivým a nabuzeným Íránem.
Již na začátku války The Washington Post uváděl, že Trumpa k vojenské akci proti Íránu přesvědčila podobná argumentace dvou klíčových amerických spojenců – Izraele a právě Saúdské Arábie. MBS prezidentovi říkal, že musí využít příležitosti a udeřit právě v době, kdy USA na Blízkém východě shromáždily značnou vojenskou sílu, jinak prý Írán posílí a bude ještě nebezpečnější.
Trump zvažuje konkrétní jméno na budoucího vládce Íránu, píše Politico
NYT uvádí, že MBS stále vnímá válku s Íránem jako „historickou příležitost“ k přepsání mapy Blízkého východu. Věří, že díky ní dokáže rozšířit vliv své země.
Princ nicméně preferuje jiný výsledek než izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten by se spokojil s rozvráceným Íránem, zatímco princ se obává, že by íránské milice i v takovém případě představovaly pro Saúdskou Arábii trvalou hrozbu.
Podle portálu The Wall Street Journal (WSJ) tlačí na šéfa Bílého domu také Spojené arabské emiráty, aby dokončil rozdělanou práci. Spolu se Saúdskou Arábií rovněž zvažují větší angažovanost ve válce, aby potrestaly Írán za jeho útoky. WSJ s odvoláním na své zdroje uvádí, že MBS je blízko rozhodnutí zapojit se do útoků napřímo a je jen otázkou času, kdy království do války vstoupí. Rijád už dříve uvedl, že si vyhrazuje právo na vojenskou odvetu.
„Trpělivost Saúdské Arábie není neomezená,“ uvedl saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán. „Jakákoliv víra, že země Perského zálivu nejsou schopny odpovědět, je mylná.“
Ačkoliv Saúdská Arábie veřejně deklarovala, že neposkytne svá letiště k americkým útokům na Írán, podle WSJ umožnila americkým silám využít leteckou základnu krále Fahda. Rijád nicméně oficiálně stále tvrdí, že mu jde o diplomatické řešení konfliktu, a odmítá, že by tlačil na pokračování války.
USA posílají k Íránu tisíce mariňáků. Možná obsadíme Charg, varovaly spojence
„Saúdskoarabské království vždy podporovalo mírové řešení tohoto konfliktu, a to i před jeho začátkem,“ uvedla saúdská vláda. „Naším prvořadým zájmem je dnes obrana před každodenními útoky na naše obyvatele a civilní infrastrukturu. Írán upřednostnil nebezpečné zahrávání si s ohněm před seriózními diplomatickými řešeními. To poškozuje všechny zúčastněné strany, ale nikoho více než Írán samotný.“