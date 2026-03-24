Trumpův saúdský našeptavač. Vlivný princ a jiní vládci v Zálivu zvažují vstup do války

Autor:
  20:40
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS) tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve vojenských operacích proti Íránu. Tvrdí to list The New York Times (NYT), podle něhož chce faktický vládce ropného království zastavit Írán, aby byl nadále hrozbou pro Perský záliv. Saúdská Arábie i další státy Zálivu údajně zvažují, že se do války výrazněji zapojí.
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025)

Následky útoku na rafinerii Saudi Aramco v Rijádu (18. března 2026)
Projíždějící auta poblíž diplomatické čtvrti v saúdskoarabském Rijádu (3....
Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...
17 fotografií

MBS v sérii rozhovorů z minulého týdne argumentoval, že dokud je v čele Íránu vláda tvrdé linie, bude země pro státy Perského zálivu představovat neustálou hrozbu, napsal NYT s odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem jednání.

Trump údajně naznačoval, že by válečné operace utlumil, ale princ na něj naléhal, že by to byla chyba. Namísto toho tlačil na šéfa Bílého domu, aby útočil na íránskou energetickou infrastrukturu s cílem oslabit islamistický režim. Pro tento účel podporuje i vyslání amerických pozemních sil do Íránu.

Kouř nad Tel Avivem po íránském útoku (24. března 2026)
Následky íránského útoku v Tel Avivu (24. března 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
327 fotografií

Podle analytiků napojených na Saúdskou Arábii by MBS pravděpodobně preferoval se válce úplně vyhnout. Bojí se však, že kdyby se Trump nyní stáhl, státy Perského zálivu by se musely samy vypořádat se zuřivým a nabuzeným Íránem.

Již na začátku války The Washington Post uváděl, že Trumpa k vojenské akci proti Íránu přesvědčila podobná argumentace dvou klíčových amerických spojenců – Izraele a právě Saúdské Arábie. MBS prezidentovi říkal, že musí využít příležitosti a udeřit právě v době, kdy USA na Blízkém východě shromáždily značnou vojenskou sílu, jinak prý Írán posílí a bude ještě nebezpečnější.

NYT uvádí, že MBS stále vnímá válku s Íránem jako „historickou příležitost“ k přepsání mapy Blízkého východu. Věří, že díky ní dokáže rozšířit vliv své země.

Princ nicméně preferuje jiný výsledek než izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten by se spokojil s rozvráceným Íránem, zatímco princ se obává, že by íránské milice i v takovém případě představovaly pro Saúdskou Arábii trvalou hrozbu.

Podle portálu The Wall Street Journal (WSJ) tlačí na šéfa Bílého domu také Spojené arabské emiráty, aby dokončil rozdělanou práci. Spolu se Saúdskou Arábií rovněž zvažují větší angažovanost ve válce, aby potrestaly Írán za jeho útoky. WSJ s odvoláním na své zdroje uvádí, že MBS je blízko rozhodnutí zapojit se do útoků napřímo a je jen otázkou času, kdy království do války vstoupí. Rijád už dříve uvedl, že si vyhrazuje právo na vojenskou odvetu.

„Trpělivost Saúdské Arábie není neomezená,“ uvedl saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán. „Jakákoliv víra, že země Perského zálivu nejsou schopny odpovědět, je mylná.“

Ačkoliv Saúdská Arábie veřejně deklarovala, že neposkytne svá letiště k americkým útokům na Írán, podle WSJ umožnila americkým silám využít leteckou základnu krále Fahda. Rijád nicméně oficiálně stále tvrdí, že mu jde o diplomatické řešení konfliktu, a odmítá, že by tlačil na pokračování války.

„Saúdskoarabské království vždy podporovalo mírové řešení tohoto konfliktu, a to i před jeho začátkem,“ uvedla saúdská vláda. „Naším prvořadým zájmem je dnes obrana před každodenními útoky na naše obyvatele a civilní infrastrukturu. Írán upřednostnil nebezpečné zahrávání si s ohněm před seriózními diplomatickými řešeními. To poškozuje všechny zúčastněné strany, ale nikoho více než Írán samotný.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

24. března 2026  5:48,  aktualizováno  21:12

Sledujeme online
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje...

24. března 2026  19:04,  aktualizováno  21:08

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

24. března 2026  21:01

Oslava volebních výsledků Sociálně-liberální strany. (24. března 2026)

24. března 2026  9:19,  aktualizováno  20:25

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

24. března 2026  16:46,  aktualizováno  20:11

Dálkový vlak Leo Express

24. března 2026  20:07

Vítěz letošního ročníku stojí v malé litevské vesnici Rukai. (9. února 2026)

24. března 2026  20:03

Premium
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

24. března 2026

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

24. března 2026

Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat...

24. března 2026

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

24. března 2026  19:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.