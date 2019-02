Saúdové sledují své ženy díky americké aplikaci. Zrušte ji, vyzývá senátor

Aplikaci Absher spustilo saúdské ministerstvo vnitra spolu s oběma americkými společnostmi v roce 2015. Obyvatelé království díky ní mohou platit pokuty nebo si vyřídit doklady online. Součástí e-governmentu je však i nástroj, díky kterému mohou muži sledovat pohyb jim podřízených žen a zakazovat jim opuštění země.

Podle serveru Business Insider má kterýkoliv muž jen po několika kliknutích možnost rozhodnout, na která letiště jeho příbuzná může a na která ne, zda může vycestovat a i na jak dlouho. Může si také nastavit, aby mu v reálném čase chodila upozornění na nové cesty jeho ženy, sestry, či dcery.

To podle organizace Amnesty International představuje „další příklad nástroje, který saúdská vláda vyvinula k tomu, aby omezila svobodu žen“. Právě notifikace vydávané v reálném čase také ohrožují Saúdky, které se od své rodiny rozhodly utéct, upozorňují lidskoprávní aktivisté.

Mladých žen na útěku v poslední době přibývá a jednou z nich byla i dívka, která svému otci vlezla do telefonu, povolila si cestování a díky tomu odjela nezpozorována, píše The New York Times.

Podle amerického deníku The Washington Post má aplikace Absher přes 11 milionů uživatelů včetně těch, kteří ji používají v podnikání. Jen na Googlu si ji Saúdové pořídili víc než milionkrát. Jako ostudné to nyní vidí i senátor amerických demokratů.



„Není žádná novinka, že se saúdská monarchie snaží omezovat a utlačovat tamní ženy. Americké společnosti by však neměly umožňovat nebo usnadňovat tento patriarchát,“ napsal Wyden v pondělí v dopise adresovaném generálnímu řediteli Applu Timu Cookovi a výkonnému řediteli Googlu Sundaru Pichaiovi.



Upozorňuje je, že právě díky jejich službě mohou saúdští muži sledovat své ženy z pohodlí domova a jen pomocí mobilního telefonu omezovat jejich pohyb. Obojí přitom nabízí firmy s hodnotami, „které oba podle svých slov podporujete a bráníte,“ vzkazuje ředitelům senátor.

Aplikaci si Saúdové mohou koupit u Applu (vlevo) i Googlu (vpravo):

Pichaie i Cooka žádá, aby službu v Saúdské Arábii přestali nabízet a zabránili tak „odpornému dohledu a kontrole nad ženami“. „Vaši zaměstnanci i zákazníci od vás čekají víc,“ dodal s tím, že stejné nároky mají i miliony Američanů, kteří zastávají základní lidská práva včetně důstojnosti a jejich šíření po světě.



Zatímco saúdská vláda ani Apple se k výzvě nevyjádřily, mluvčí Googlu podle deníku The New York Times uvedl, že se společnost aplikací zabývá a zkoumá, zda splňuje její pravidla.

Saúdskoarabská akademička a spisovatelka Hala Aldosari žijící ve Spojených státech podotýká, že zrušení Absheru by vedoucím představitelům blízkovýchodního království - třeba korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi - vyslalo důležitou zprávu, že se jejich touha po partnerství s technologickými giganty nemusí naplnit.

„Pokud by technologické společnosti řekly ‚chováte se represivně‘, znamenalo by to hodně,“ říká žena. Jedním dechem však dodává, že konec jedné aplikace v zemi po staletí zaběhlý systém poručnictví nezastaví. Právě po konci diskriminace žen a „genderového apartheidu“ volají ochránci lidských práv i saúdské ženy už léta.