Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa

Takzvaný Humain Chat je údajně „plynný v islámské kultuře a hodnotách“. Je postavený na velkém jazykovém modelu (LLM) Allam, který podle společnosti Humain trénoval na datech v „hlubokém souladu s islámskými, blízkovýchodními a kulturními nuancemi“, uvádí portál New Arab.
Chatbot nyní podporuje dvojjazyčné konverzace v angličtině a arabštině a plynule hovoří některými dialekty, včetně egyptského a libanonského.
K dispozici bude nejprve v Saúdské Arábii. Následně bude zaveden na Blízkém východě a nakonec i ve zbytku světa.
Od ropy k technologiím. Saúdská Arábie přezbrojuje na umělou inteligenci
Generální ředitel společnosti Tareq Amin prohlásil, že spuštění chatbota představuje „historický milník v naší misi vybudovat suverénní Al, která je technicky vyspělá a zároveň kulturně autentická“. Zdůraznil, že umělou inteligenci vyvinul tým ze Saúdské Arábie, sestávající ze 120 specialistů, z nichž polovinu tvořily ženy.
Amin též uvedl, že jazykový model Allam respektuje bezpečnostní opatření, která odráží kulturu a hodnoty regionu. Agentura Bloomberg podotýká, že takové kontroly mohou pomáhat ropnému království omezit informace, jež považuje za nevhodné. Velký jazykový model čínského startupu DeepSeek čelil kritice, že cenzuruje věci podle not Pekingu.
Tragédie v Kalifornii. Rodina viní umělou inteligenci ze smrti syna
Allam čelí arabské konkurenci podobného velkého jazykového modelu Falcon Arabic, vyvíjeného výzkumnou společností financovanou Spojenými arabskými emiráty. Arabské AI společnosti se snaží využít boomu umělé inteligence, jemuž dominují především američtí chatboti ChatGPT či Google Gemini. Místní společnosti doufají, že poskytnou uživatelům nemluvícím angličtinou či čínštinou přesnější zkušenost, než jakou umožňují tyto hlavní jazykové modely.
Společnost Humain je ve vlastnictví královského fondu Public Investment Fund. Poprvé byla představena den před květnovou návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Saúdské Arábii. Při ní si společnost zajistila polovodiče od společností Nvidia a Advanced Micro Devices pro rozsáhlý projekt datového centra, jež chce vybudovat do roku 2030.
V Emirátech začne AI psát i zákony. Odborníci varují před halucinacemi
Saúdská Arábie se pokouší investovat do technologického sektoru s cílem diverzifikovat ekonomiku závislou na ropě. Kromě AI investuje i do gamingu, cloudových služeb, internetu věcí či e-commerce.