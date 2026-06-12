SAE vyplatily Íránu tři miliardy dolarů. Na oplátku má přestat útočit na jejich území

Podle dvou zdrojů Spojené arabské emiráty souhlasily s platbami, aby Írán přestal útočit na Abú Zabí, Dubaj a další části jeho území.
Podle Reuters není jasné, zda vyplacené miliardy dolarů pochází z financí SAE či z účtů, které banky Spojených arabských emirátů zmrazily Teheránu kvůli americký sankcím. Dubaj byla dlouho klíčovým centrem pro finanční operace íránského režimu.
Vyplacení prostředků mohlo souviset s jednáním o zastavení války mezi Íránem a Spojenými státy. Vyplacení válečných reparací či uvolnění zmrazených aktiv patřily mezi požadavky Íránu pro uzavření dohody.
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Washington však reparace odmítl a podle posledních informací souhlasí jen s postupným uvolňování zmrazených financí v návaznosti na plnění bilaterální smlouvy.
Jeden zdroj agentuře Reuters řekl, že platby mohly souviset se snahou SAE si zajistit bezpečnost.
Abú Zabí a Dubaj byly častými terči íránských útoků v prvních týdnech války, což mimo jiné vedlo k vážnému narušení leteckého provozu a zpochybnění pověsti obou měst jako bezpečného místa pro podnikatele a investory.
Reuters poukazuje, že Írán naposledy podnikl útok na SAE 4. května. Arabskému státu se tak vyhnuly íránské údery z počátku června, které zasáhly například Kuvajt či Bahrajn.