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„Šaty pomsty“ princezny Diany půjdou do aukce, jejich hodnota přesahuje tři miliony korun

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  17:50
Šaty pomsty

Šaty pomsty | foto: AP

Šaty pomsty
Šaty pomsty
Šaty pomsty
Šaty pomsty
10 fotografií
Slavné šaty princezny Diany, známé jako "šaty pomsty", do kterých se oblékla poté, co se její tehdejší manžel Charles veřejně přiznal k nevěře, budou 9. prosince vydraženy v aukční síni Sotheby's v New Yorku. Charles dnes vládne Spojenému království pod jménem Karel III.

Odhadovaná hodnota černé róby se pohybuje v rozmezí 150 tisíc až 300 tisíc dolarů (přibližně 3,13 až 4,17 milionu Kč).

„Princezna Diana proměnila tyto šaty v jedno z nejsilnějších poselství, jaké kdy vyslala,“ poznamenala Morgane Halimiová, vedoucí oddělení kabelek a módy v Sotheby’s.

Diana „malými černými“ porušila britský královský protokol, když si je oblékla na charitativní galavečer v červnu 1994. Ve stejnou dobu se její manžel, s nímž tehdy žila odděleně, v televizním rozhovoru veřejně přiznal k nevěře.

Harry a Meghan po návratu zůstávají neaktivními členy královské rodiny, informoval král Karel III.

„Tento moment, který se stal celosvětovým fenoménem (...), dal každému, ale především ženám, možnost využívat módu nejen jako pouhou ozdobu, ale mnohem záměrněji a s hlubším významem: jako štít, zbraň nebo obojí najednou,“ řekla Halimiová.

Černé šaty nad kolena s hlubokým výstřihem a odhalenými rameny, které navrhla Christina Stambolianová, budou před aukcí k vidění v Londýně, Hongkongu, Ženevě a v New Yorku.

Část výtěžku je určena pro královskou nemocnici v Edinburghu ve Skotsku, která se specializuje na duševní zdraví.

Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu

Šaty byly vydraženy již v červnu 1997 ve prospěch charitativních organizací bojujících proti rakovině a AIDS, krátce předtím, než Diana 31. srpna ve věku 36 let zahynula při autonehodě v Paříži.

Manželství mezi Dianou Spencerovou a Karlem III. začalo velkolepou svatbou v červenci 1981 a skončilo 28. srpna 1996. Rozpad manželství do značné míry zavinil Karlův dlouholetý vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, s níž se v dubnu 2005, osm let po smrti princezny Diany, současný britský panovník oženil.

24. června 2026
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