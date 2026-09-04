V kongresovém centru v Curychu převzaly výzkumné týmy speciálně vyrobenou trofej připomínající křížence mezi houbou a lidskou nohou. Mezi nimi byli například vědci, kteří rekonstruovali evoluci líbání, nebo ti, kdo zkoumali vědu, která se skrývá za smrkáním.
Jiný výzkumný tým zakopal 1000 párů spodního prádla ve více než 25 zemích, aby studoval, jak jim při rozkladu pomáhají živočichové žijící v půdě.
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Ceny, které organizuje digitální časopis Annals of Improbable Research, se po 35 letech konání ve Spojených státech přesunuly do Evropy, konkrétně do Švýcarska, kvůli obavám, zda účastníci získají víza. Podle tradice si diváci vyrobili papírová letadélka a vrhali je směrem k pódiu, čímž zahájili celou akci.
Jako místo konání pro příští ročníky plánují organizátoři střídat Curych s dalšími evropskými městy. V roce 2027 se budou ceny předávat v belgických Antverpách.
Předchozí ročníky se konaly na několika amerických univerzitách, včetně Harvardu, ale v současné době organizátoři návrat do Spojených států neplánují. „V uplynulém roce se pro naše hosty stalo nebezpečné navštívit tuto zemi,“ sdělil v březnu pro AP moderátor předávání cen a šéfredaktor časopisu Annals of Improbable Research Marc Abrahams.