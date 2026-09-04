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Vědci převzali satirické Nobelovy ceny za výzkum líbání i spodní prádlo v hlíně

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  9:21
Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)

Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026) | foto: AP

Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
Laureát Ig Nobelovy ceny za biologii Jo&#227;o Miguel Alves Nunes na...
Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
13 fotografií
Čerství laureáti Ig Nobelovy ceny vyrobili studie, které se zabývaly například evolucí líbání nebo zda lze analyzovat kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Tuto cenu získávají výzkumníci za neobvyklé a nápadité příspěvky vědě. Mezi další letošní vítěze patří tvůrci studie, která zkoumala, zda se bohatí lidé opravdu chovají hůř než ostatní.

V kongresovém centru v Curychu převzaly výzkumné týmy speciálně vyrobenou trofej připomínající křížence mezi houbou a lidskou nohou. Mezi nimi byli například vědci, kteří rekonstruovali evoluci líbání, nebo ti, kdo zkoumali vědu, která se skrývá za smrkáním.

Jiný výzkumný tým zakopal 1000 párů spodního prádla ve více než 25 zemích, aby studoval, jak jim při rozkladu pomáhají živočichové žijící v půdě.

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Ceny, které organizuje digitální časopis Annals of Improbable Research, se po 35 letech konání ve Spojených státech přesunuly do Evropy, konkrétně do Švýcarska, kvůli obavám, zda účastníci získají víza. Podle tradice si diváci vyrobili papírová letadélka a vrhali je směrem k pódiu, čímž zahájili celou akci.

Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
Laureát Ig Nobelovy ceny za biologii João Miguel Alves Nunes na slavnostním předávání ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)
13 fotografií

Jako místo konání pro příští ročníky plánují organizátoři střídat Curych s dalšími evropskými městy. V roce 2027 se budou ceny předávat v belgických Antverpách.

Předchozí ročníky se konaly na několika amerických univerzitách, včetně Harvardu, ale v současné době organizátoři návrat do Spojených států neplánují. „V uplynulém roce se pro naše hosty stalo nebezpečné navštívit tuto zemi,“ sdělil v březnu pro AP moderátor předávání cen a šéfredaktor časopisu Annals of Improbable Research Marc Abrahams.

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