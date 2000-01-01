náhledy
Ohromující záběry metropolí, nebo vodních ploch odhalí svoji krásu a monumentalitu, až poté co se na ně podíváte z ptačí perspektivy. Umělec Benjamin Grant využívá službu Google Earth k vyhledávání nejzajímavějších satelitních snímků lidské civilizace. Nějaké snímky na první pohled vypadají jako čip počítače a u jiných si matka příroda hraje s barvami.
Autor: Profimedia.cz
Město ve Francii Neuf-Brisach je svoji geometrickou strukturou vnímáno jako jedno z nejneobyčejnějších měst na světě.
Autor: Profimedia.cz
Taktéž písek na poušti umí vytvořit magický snímek. Z mezinárodní vesmírné stanice písek vypadá jako by měnil skupenství na tekutinu.
Autor: Profimedia.cz
Magické barevné budovy v japonském přístavu na první pohled připomínají spíš počítačový čip. Až po bližším pohledu vidíme budovy a lodě.
Autor: Profimedia.cz
Geometrická struktura Barcelony je velmi známá. Jedná se o velmi přísnou matematickou strukturu architektury Antoni Gaudího.
Autor: Profimedia.cz
Slané rybníky v Sanfranciském zálivu tvoří síť průmyslových bazénů pro sluneční odpařování o rozloze 16 500 akrů.
Autor: Profimedia.cz
Důl na železnou rudu v Austrálii ze satelitu nevypadá jako obyčejný důl. Tyto barevné odstíny vznikají díky odkrytým ložiskům vysoce kvalitního oxidu železa, goethitu a pruhovaných železných formací pod pouštním sluncem.
Autor: Profimedia.cz
Hora na Novém Zélandu Taranaki je známá díky nejsouměrnějšímu sopečnému kuželu na světě.
Autor: Profimedia.cz
Tvar hvězdy vesničky Bourtange je také velmi ikonická. V 16. století byla postavena jako pevnost během nizozemského povstání.
Autor: Profimedia.cz
Snímek hřbitova letadel z Arizonské pouště je též velmi známy. Americká armáda sem odkládá staré letouny.
Autor: Profimedia.cz
Ovocné sady ve Španělsku hrají všemi možnými odstíny zelené. Obrazce na snímku působí až orientálně.
Autor: Profimedia.cz
I něco tak smutného jako je záchranný kemp pro postihnuté hladomorem v Keni, může na satelitním snímku dodat lidem trochu ukázat polovyprahlou část kde se kemp nachází.
Autor: Profimedia.cz
Letiště v Dallasu svoji architektonickou strukturou je velmi zajímavé. Každé letiště na satelitním snímku se nějak vyjímá. To dallaské v prostředku připomíná kreslenou postavu.
Autor: Profimedia.cz
Lop Nur v čínské oblasti Sin-ťiang je největší základna na výrobu síranu draselného na světě. Odpařování rybníků nám ukazuje zářivé odstíny modré a zelené barvy.
Autor: Profimedia.cz
Benátky jsou výjimečné samy o sobě. Změnit pohled na ně z vrchu je velmi okouzlující. Mnohý z nás je známe zejména skrze uličky a kanály.
Autor: Profimedia.cz
Satelitní snímek vodního mostu, který přemosťuje jednu řeku druhou v Německu. Je součástí Středoněmeckého průplavu, jemuž umožňuje mimoúrovňově překřížit Labe a napojit se na průplav Labe-Havola. Díky své délce 918 metrů je nejdelším plavebním akvaduktem na světě.
Autor: Profimedia.cz
Jako rozglitchovaný obrázek působí i přístav v New Jersey. Barevné kontejnery z výšky působí jako glitch.
Autor: Profimedia.cz
Pivotové zavlažování z vesmíru působí jako, kdyby na místech přistávali UFO. Přitom se jedná o jedno z nejefektivnějších zavlažování na světě.
Autor: Profimedia.cz
Jedno město několikrát jinak. Jednotlivé části floridského Boca Ratonu, jsou od sebe tak rozdílné, že z vesmíru to působí jak pospojovaných několik fotek k sobě.
Autor: Profimedia.cz
Krása palácových zahrad je znát i ze Země. Ovšem zahrady paláce v Holandsku nám ukazují barokní obrazce z rostlin.
Autor: Profimedia.cz
Kolaps jednoho z mnoha ledovců na západní části Antarktidy, je bohužel předzvěst událostí co se budou dít častěji díky klimatické změně.
Autor: Profimedia.cz
Malé ostrůvky v Durratu Al-Bahrajnu, tvoří komplex vzájemně propojených ostrovů v Perském zálivu. Díky satelitnímu snímku krásně vyniknou tvary jako ozdoby z náhrdelníku.
Autor: Profimedia.cz