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Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí
Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...
Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Železniční koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení
Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdí zhruba od 6. hodiny. Omezení bude pravděpodobně trvat několik...
Děsivý karambol při předjíždění. Policie hledá svědky nehody, která zastavila D1
Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala...
Neříkej mi, na co se mám dívat. Číňané učinili z kostrbatého filmu milionový hit
Podomácku vyrobený animovaný film o telátku se stal v Číně nečekaným kasovním trhákem. Na jeho základě vznikla celá řada upomínkových předmětů i internetových memů a zároveň film Niou Laj (Býček...
Burácení stíhaček, černí ďáblové i nový armádní obr. Dny NATO ladí program
Legendární britská akrobatická skupina Red Arrows, belgický parašutistický tým Black Devils, premiéra nového transportního letounu C-390 Millennium české armády, desítky stíhacích strojů i těžká...
Pavel, Vystrčil a Okamura u rozhlasu uctí oběti srpnové okupace
Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začne kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních...
Mimořádně náročná záchrana. Zavaleného muže dostávali z výkopu skoro 4 hodiny
Jako mimořádně náročnou popisují hasiči akci, k níž se sjeli ve čtvrtek do Lužic na Mostecku. Zachraňovali tam muže zavaleného ve výkopu. Kvůli okolnostem vše trvalo několik hodin. Muže následně...
Období útlaku i statečnosti, poučme se z minulosti. Politici si připomínají srpen ’68
Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat, vzpomíná premiér Andrej Babiš (ANO) na srpen 1968. Výročí okupace...
Počasí rozdělí republiku. Mapa srážek na pátek hraje všemi barvami, hrozí přívaly
Páteční odpoledne bude v části České republiky velmi deštivé a bouřlivé. Tlaková níže přinese silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Nejvíce srážek předpověď slibuje...
Běloruská novinářka, která roky žila v ČR, pracovala pro Rusy. S žalobou neuspěla
Městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu běloruské novinářky Natalie Sudliankové proti jejímu zařazení na sankční seznam. Žena podle verdiktu, o němž informoval server iRozhlas.cz, plnila úkoly...
Čtyři dekády od tragédie u „vraždícího jezera“ Nyos. O život přišlo přes 1 700 lidí
Vklíněné mezi zelenými pláněmi a skalnatými horami působí jezero Nyos na západě Kamerunu jako pohádka, přímo zrozená pro osvěžení turistů i domorodců. Zdání ale klame.
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Australanovi hrozí až 20 let. V ukrajinské armádě měl špehovat pro ruskou rozvědku
Australská federální policie v pátek zatkla sedmadvacetiletého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce....
Pákistánského expremiéra Imrana Chána převezli z nemocnice zpět do vězení
Bývalý pákistánský premiér Imran Chán byl dnes brzy ráno opět převezen do vězení. Chán se tam vrátil jen několik hodin poté, co byl odvezen do soukromé nemocnice v Islámábádu, aby podstoupil lékařská...