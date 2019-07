Europoslance vede bývalý novinář. Socialista Sassoli je pátý Ital ve funkci

PD je v europarlamentu členem druhé nejsilnější frakce Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů. Sassoli je europoslancem od roku 2009 a od roku 2014 byl místopředsedou EP.



Narodil se 30. května 1956 ve Florencii. Na Florentské univerzitě vystudoval politologii a novinářskou kariéru zahájil v místních novinách a v tiskových agenturách. Poté nastoupil do deníku Il Giorno a pracoval také pro italské státní televize TG3 nebo TG1.

V roce 2009 opustil kariéru novináře, vstoupil do Demokratické strany a byl poprvé zvolen do EP. V roce 2012 neúspěšně kandidoval v demokratických primárkách na starostu Říma. Do EP byl zvolen i v roce 2014 a letos. Dosud byl členem Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko.

Evropský parlament vznikl na základě římských smluv o vytvoření Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), které vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Smlouvy položily základní kámen ke vzniku současné Evropské unie a týž den k nim bylo připojeno již více než pět let existující Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), zároveň byly založeny Evropská investiční banka (EIB) a Evropské parlamentní shromáždění.

To zasedalo poprvé 19.-21. března 1958 ve Štrasburku. Až v červnu 1979 se konaly první přímé volby do EP, předtím byli europoslanci delegováni národními parlamenty.



EP byl původně jen poradním a kontrolním orgánem. Jednotný evropský akt (1987) a Smlouva o EU (už první verze z roku 1993) ale jeho pravomoci rozšířily, takže nyní EP s Radou EU přijímá a mění legislativu téměř ve všech oblastech.

EP schvaluje rozpočet EU či Evropskou komisi, již může též později odvolat. Souhlas EP je nutný i při vstupu nových států či při schvalování dohod o přidružení. Předseda EP je volen na dva a půl roku, tedy na polovinu volebního období parlamentu, a jeho funkční období může být prodlouženo.