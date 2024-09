V Sasku a Durynsku začaly zemské volby. Favoritem je AfD, vládě hrozí fiasko

V Durynsku, které má zhruba dva miliony obyvatel, by mohla získat pravicově populistická Alternativa pro Německo až 30 procent hlasů, a výrazně tak předstihnout konzervativní Křesťanskodemokratickou unii (CDU), které sondáže předpovídají zisk kolem 22 procent.

V Sasku, které má zhruba čtyři miliony obyvatel a sousedí s Českem a Polskem, je souboj o první místo těsnější. CDU, kterou tu do voleb vede dosavadní zemský premiér Michael Kretschmer, by mohla podle posledních průzkumů získat 32 až 33 procent hlasů, AfD 30 až 31 procent.

V obou případech podle dlouhodobých trendů na třetím místě skončí levicově populistická strana BSW, kterou teprve letos v lednu založila někdejší výrazná politička postkomunistické Levice Wagenknechtová.

Protestní BSW vyzývá mimo jiné k jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině a zrušení hospodářských sankcí, které na Moskvu uvalila Evropská unie kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Poslední sondáž agentury Insa ale naznačila, že by BSW v Durynsku mohla nakonec porazit CDU a stát se po AfD druhou nejsilnější stranou v zemském sněmu.

Předvolební kampaň se podle německých médií nesoustředila na regionální témata, dominovala jí snaha opozice využít nespokojenosti se spolkovou vládou kancléře Scholze. Na mítincích se často hovořilo o válce na Ukrajině, drahých energiích, kriminalitě a migraci.

Debatu o posledním z témat vyhrotil teroristický útok v Solingenu, při kterém před týdnem mladý Syřan zavraždil tři lidi a dalších osm zranil. Šestadvacetiletý útočník je neúspěšným žadatelem o azyl, kterého se nepodařilo odsunout. V reakci na útok německá vláda ve čtvrtek rozhodla, že změní migrační a azylové podmínky a také rozšíří zákazy nošení zbraní včetně nožů na veřejnosti.

Propad SPD, Zelených a FDP

Právě strany celoněmecké vládní koalice, tedy sociální demokraté (SPD) kancléře Scholze, zelení a liberální svobodní demokraté (FDP), zřejmě utrpí v obou spolkových zemích značné ztráty. V Sasku by podle průzkumů mohli SPD a zelení získat jen po šesti procentech hlasů. Obě strany se nyní podílí s CDU zemského premiéra Michaela Kretschmera na temní vládě. Že by se kvůli Scholzovu propadu rok před řádnými volbami do Spolkového sněmu rozpadla vláda v Berlíně, se ale nečeká.

Jen kolem šesti procent by sociální demokraté mohli získat také v Durynsku. Zelení se podle průzkumů v této spolkové zemi do sněmu vůbec nedostanou. A pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do zemského parlamentu v obou spolkových zemích zřejmě zůstane i liberální FDP.

AfD, která se chystá na triumf nejen v Sasku a Durynsku, ale za tři týdny také ve volbách v další východoněmecké spolkové zemi Braniborsku, je kvůli krajně pravicovým aktivitám v hledáčku spolkové kontrarozvědky. Durynská i saská tajná služba ji dokonce označují za stranu s prokazatelně extremistickými snahami.

V Durynsku vede AfD do voleb jedna z nejkontroverznějších tváří celé strany: Björn Höcke. Vystudovaného učitele dějepisu soud opakovaně potrestal pokutou za použití nacistického hesla Vše pro Německo. V minulosti Höcke kritizoval například i památník holokaustu v Berlíně a požadoval změnu přístupu k německým dějinám o 180 stupňů.

Těžké sestavování vlád

Povolební jednání o sestavení vlády budou zřejmě složitá, obzvlášť v Drážďanech. Není totiž vyloučeno, že se do saského sněmu dostanou jen AfD, CDU a BSW. Křesťanský demokrat Kretschmer by se podle analytiků mohl pokusit o pokračování spolupráce s SPD a Zelenými. Pokud se tyto strany do parlamentu nedostanou, mohl by uzavřít i koalici s BSW, s níž se shoduje například v kritice protiruských sankcí.

O vládní koalici CDU-BSW se spekuluje také v Durynsku, v jehož čele nyní stojí politik Levice Bodo Ramelow. Tam by ovšem podle posledního průzkumu ZDF-Politbarometer musely strany do zemské vlády přizvat ještě SPD. Spolupráci s AfD křesťanští demokraté dlouhodobě vylučují.

Volební místnosti se otevřely v osm hodin ráno a uzavřou se v šest hodin večer. Následně budou zveřejněny prognózy a první předběžné výsledky. Konečné výsledky by mohly být k dispozici už v noci na pondělí. Agentury, které provádějí průzkumy veřejného mínění, upozorňují, že by se výsledky mohly tentokrát výrazně lišit od sondáží. Zaznamenávaly letos až neobvykle vysoký podíl nerozhodnutých voličů.