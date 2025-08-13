Smrt českého chlapce byla nehoda, předpokládá saská policie. Čeká na pitvu

  14:17
Němečtí kriminalisté předpokládají, že úmrtí třináctiletého českého chlapce v Sasku byla tragická nehoda. V tiskové zprávě to odpoledne uvedlo policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz). Policisté nemají podle ní žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění či trestném činu. Další poznatky si slibují od nařízené pitvy.
Fotogalerie3

Saská policie párala po třináctiletém chlapci z Česka. (12. srpna 2025) | foto: ČTK

Po českém chlapci pátralo od neděle východně od saského města Hoyerswerda více než 100 policistů a záchranářů.

V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu těla leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.

„V současnosti nejsou k dispozici žádné indicie, které by ukazovaly na cizí zavinění, popř. trestný čin. Podle aktuálního stavu vyšetřování by se mohlo jednat o tragickou nehodu. Lze to usuzovat z dosud zajištěných stop,“ uvedlo v tiskové zprávě ředitelství policie ve Zhořelci.

V Německu našli tělo pohřešovaného českého chlapce, okolnosti smrti jsou nejasné

Doplnilo, že si vyšetřovatelé slibují další poznatky od nadcházející pitvy. „Čas a přesné okolnosti úmrtí jsou nadále předmětem policejního vyšetřování,“ dodala saská policie.

Úmrtí českého chlapce v Německu potvrdilo v úterý také české ministerstvo zahraničních věcí. „Více informací s ohledem na rodinu a na nezletilost českého občana nebudeme sdělovat,“ sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace.

13. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  14:35

13. srpna 2025  14:17

