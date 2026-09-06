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Sasko-Anhaltsko volí, AfD vyhlíží triumf. Chudí pohrobci NDR otřesou Německem

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  8:00aktualizováno  8:22
Předvolební plakáty německých stran v Sasku-Anhaltsku (28. srpna 2026)

Předvolební plakáty německých stran v Sasku-Anhaltsku (28. srpna 2026) | foto: ČTK

Sasko-Anhaltsko vyhlíží zemské volby. (1. září 2026)
Ulrich Siegmund na předvolební mítinku AfD ve městě Möser (13. srpna 2026)
Premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze (CDU) na pivních slavnostech v...
Odpůrci AfD v Halle (29. srpna 2026)
38 fotografií
Ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly ostře sledované zemské volby. Podle průzkumů v nich zvítězí Alternativa pro Německo (AfD), která získá 40 až 43 procent hlasů. Místní organizaci strany přitom zemská tajná služba vede jako pravicově extremistickou. Pozornost se soustředí hlavně na to, zda AfD získá většinu v zemském sněmu a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války.

Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku a 220 tisíc v Halle. K volebním urnám bude moci v neděli přijít zhruba 1,7 milionu voličů. Sasko-Anhaltsko patří v rámci Německa k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.

Od roku 2002 stojí v čele země premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), které nyní na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Současný premiér Sven Schulze je i volebním lídrem CDU.

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Podle průzkumů CDU proti volbám v roce 2021 výrazně oslabí. Dostane 22 až 23 procent hlasů. Před pěti lety přitom získala 37,1 procenta. Do sněmu se podle průzkumů dostanou z třetího místa postkomunistická Levice s 11 až 13 procenty hlasů, dále sociální demokraté (SPD) se sedmi až devíti a Zelení s pěti až šesti procenty.

Voliči v Sasku-Anhaltsku mají dva hlasy. Prvním z nich volí přímo kandidáta v daném obvodu, druhým dávají hlas jednotlivým stranám. Některé iniciativy před volbami vyzývaly, aby lidé volili takticky a zabránili nástupu AfD k moci. Volební místnosti se uzavřou v šest hodin večer a krátce poté by měly být k dispozici první prognózy výsledků. S předběžným výsledkem voleb lze počítat v pondělí nad ránem.

Cílem AfD je získat v zemském sněmu většinu mandátů. Kolik přesně křesel musí obsadit, není jasné kvůli systému takzvaných převislých a vyrovnávacích mandátů. Kvůli nim je počet poslanců v každém volebním období jiný.

Jen zisk většiny křesel by AfD umožnil sestavit jednobarevnou vládu. Všechny ostatní strany, které mají šanci dostat se do zemského parlamentu, totiž spolupráci s ní odmítají.

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Zemským premiérem by se za AfD stal její volební lídr, 35letý Siegmund, kterého časopis Der Spiegel v srpnovém vydání označil za nejnebezpečnějšího muže Německa.

Vyučený obchodník a marketér si v kampani získal velkou popularitu, lidé na volebních shromážděních stáli fronty, aby si s ním pořídili fotografii. Podle šéfredaktora regionálního listu Mitteldeutsche Zeitung Marka Ratha je Siegmund „přátelskou tváří AfD“. Za ním ale stojí „řada lidí s pochybnou politickou minulostí“, například Patrick Harr, který se kvůli členství v neonacistické mládežnické skupině nesmí stát ani členem AfD.

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Pokud by se AfD dostala v Sasku-Anhaltsku k moci, mělo by to dopady daleko za hranicemi spolkové země. Strana by mimo jiné získala čtyři hlasy ve Spolkové radě, která zastupuje v Berlíně zájmy jednotlivých spolkových zemí.

Dopad by to jistě mělo i na celoněmeckou vládu konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie. Ohrozit by to mohlo i pozici kancléře Merze, který je podle průzkumů v současnosti značně neoblíbený. Hlasy zpochybňující jeho pozici se v posledních týdnech ozývaly i z jeho vlastní strany.

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Nezíská-li AfD většinu ve sněmu, bude zřejmě vládu sestavovat dosavadní premiér, 47letý Schulze. Jeho CDU by pak zřejmě vytvořila koalici se sociálními demokraty a Zelenými. Podle dosavadních průzkumů by ale taková vláda neměla většinu a musela by jednat o podpoře s Levicí.

CDU přitom dlouhodobě uplatňuje takzvanou protipožární zeď (Brandmauer), tedy princip, že s extremisty nespolupracuje. Jako extremisty vnímá AfD napravo a Levici nalevo. Cílem je obrazně řečeno zastavit šíření požáru, který podle konzervativců extremistické strany představují.

V CDU se opakovaně ozývají hlasy, které protipožární zeď zpochybňují. Silné jsou v poslední době hlavně v případě spolupráce s Levicí, která je v určitém rozsahu už realitou, například ve spolkových zemích Durynsko a Sasko. Sasko-Anhaltsko by mohlo být po nedělních volbách další na řadě.

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