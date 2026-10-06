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Ticho, pak potlesk. Zástupce AfD se stal poprvé předsedou zemského směnu

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  14:01
Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce...

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. (6. října 2026) | foto: AP

Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich...
Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich...
Volební lídr strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku Ulrich...
Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce...
26 fotografií
Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů.

Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo.

Portál magazínu Focus popsal, že v okamžiku ohlášení výsledku hlasování panovalo v plenárním sále zemského sněmu ticho. Prolomil jej šéf AfD v této spolkové zemi Ulrich Siegmund, který povstal a začal tleskat. Pak ho následovali další zástupci strany.

AfD před měsícem s jasnou převahou vyhrála volby do zemského sněmu v této spolkové zemi, absolutní většinu v regionálním parlamentu však nezískala.

Antisemité, neonacistická minulost... Poslanci AfD v Sasku-Anhaltsku budí kontroverze

Úterní hlasování bylo tajné, ale podporu už dříve 35letému Rauschovi vyjádřila strana Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW; dříve Spojenectví Sahry Wagenknechtové). Podle ní je normální, aby nejsilnější strana ve sněmu obsadila funkci předsedy.

Alternativu pro Německo celoněmecká vnitřní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. V Sasku-Anhaltsku tajná služba místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou vede už od roku 2023. Proti zvolení jejího člena do čela zemského sněmu protestovali zástupci sociálních demokratů, Zelených a Levice. Konzervativní CDU doporučila svým poslancům, aby se hlasování zdrželi.

Siegmund z AfD se chce v prosinci nechat zvolit premiérem, ač nemá většinu

Mezitím se AfD dál snaží o sestavení vlády. Její lídr Siegmund se chce nechat na zasedání sněmu v prosinci zvolit sasko-anhaltským premiérem. BSW ovšem odmítá přímou spolupráci s AfD a nechce s ní vstoupit do vlády. Nevyloučila ale, že ve třetím kole hlasování o premiérovi by se mohla zdržet, což by situaci odblokovalo.

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